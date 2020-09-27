شكرا لقرائتكم ثريا محمد لاعبة سلة الأهلى مرشحة للأفضل بأفريقيا فى العقد الأخير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت الساعات الماضية اختيار ثريا محمد لاعب كرة السلة بالنادى الأهلى، ضمن المرشحين لاختيارهم الأفضل فى القارة الأفريقية فى العقد الأخير من جانب الاتحاد الأفريقى، وتم ترشيح عدد كبير من اللاعبات، من بينهن المحترفة الأمريكية لوكاس التى تلعب فى الأهلى حاليا، وبالتالى يكون هناك لاعبتان من الأهلى مرشحتان لجائزة الأفضل.

جاء ترشيح ثريا محمد الشهيرة بـ "سوكا" بعد أن لفتت الأنظار إليها على المستوى المحلى مع فريقها أو على المستوى الدولى، والأفريقى، منها اختيارها الأفضل فى افريقيا العام الماضى، وتلقيبها بـ " كليوباترا " وكذلك فى قائمة أفضل 10 لاعبات على مستوى العالم فى عام 2019، بمنافسات 3/3، بعد الأداء الذى ظهرت به خلال مشاركتها فى بطولة كأس أفريقيا والتى توج بها الفراعنة، وحصدت خلالها اللاعبة جائزة أفضل لاعبة فى البطولة.

نرصد أهم المعلومات عن اللاعبة التى أصبحت محور اهتمام وحديث الاتحاد الدولى لكرة السلة "فيبا"



- ثريا محمد لاعبة فى سلة الأهلى، انتقلت له، قادمة من نادى الصيد العام قبل الماضى بعقد يمتد لموسمين.

- درست علم الإدارة وتعمل فى أحد البنوك

- كانت تشارك فى البطولات دون حجاب إلا أنه بعد قرار الاتحاد الدولى بالسماح بارتدائه ظهرت بالحجاب فى المحافل الدولية والبطولات الرسمية.

- حصدت الكثير من البطولات منها البطولة العربية على مستوى المنتخب ونادى الصيد عندما كانت فى صفوفه، وحصلت على أفضل رامية عربية فى المنافسات عام 2017

- .توجت مع النادى الأهلى الموسم الماضى بلقب بطولة الدورى بالتغلب على الجزيرة، كما توجت مع ناديها ببرونزية البطولة الأفريقية للأندية والتى استضافتها مصر.

- توجت مع المنتخب ببطولة كأس أفريقيا 3/3 التى أقيمت بأوغندا

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- حصلت على لقب أفضل لاعبة فى بطولة كأس أفريقيا بأوغندا

- توجت بأفضل هدافة فى بطولة الأفر وباسكت بعد تحقيق 85 نقطة.

- أصيبت فى مباراة كوت ديفوار ببطولة الأفركان لكنها أصرت على مواصلة المباراة رغم التحذيرات الطبية.

- لم تتمالك نفسها وتساقطت دموعها عندما خسر الفراعنة من أنجولا بنصف نهائى البطولة.

- توجت بجائزة هدافة بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة فى السنغال.

- وصفها الاتحاد الدولى للعبة بكليوباترا تم اختيارها امس ضمن أفضل 10 لاعبات على مستوى العالم عام 2019 من جانب الاتحاد الدولى للعبة .

- توجت مع الأهلى ببطولة دورى السوبر هذا الموسم بالتغلب على سبورتنج فى المباراة الفاصلة

- لقبها الاتحاد الدولى بكليوباترا السلة