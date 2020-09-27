شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الجونة .. طارق يحيى يعقد جلسات مع لاعبى الأبيض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص طارق يحيى المدير الفنى المؤقت لفريق الكرة بنادى الزمالك، على عقد عدة جلسات مع لاعبى الفريق الأبيض، طالبهم خلالها بتقديم أفضل أداء لديهم، فى مباراة اليوم أمام فريق الجونة، باللقاء الذى يجمع الفريقين بالجولة الثلاثون من بطولة الدورى، والتى تقام بإستاد القاهرة، فى الثامنة من مساء اليوم، حيث شدد على أهمية الحد من سيطرة الفريق الساحلى على أحداث ومجريات المباراة خاصة وأن الجونة يصارع على الهبوط ولن يكون صيدا سهلا الا اذا عاد الأداء الجيد للاعبى الزمالك .

وتحدث يحيى مع لاعبى الزمالك على أهمية الخروج من المباراة بتحقيق المعادلة، بحصد النقاط الثلاثة، وتقديم أداء ومستوى فنى مميز، فى ظل رغبة الجونة وحاجتهم إلى أى نقطة فى حصاد باقى مباريات البطولة، لضمان عدم الهبوط لدورى القسم الثانى، بالإضافة إلى أنها أخر مباراة لطارق يحيى فى منصب المدير الفنى حيث يسلم المهمة إلى المدرب الجديد باتشيكو، الذى تولى تدريب الفريق خلفا لكارتيرون الذى رحل لتدريب التعاون السعودى .

ويدخل الزمالك المباراة مُحتلاً المركز الثانى فى جدول الترتيب برصيد 58 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 17 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات وهُزم فى 5 مباريات، فيما سجل لاعبيه 40 هدفًا واستقبلت شباكه 22 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا اعتباريًا بنتيجة 2/0، فى مباراته أمام الأهلى فى قمة الدور الأول من المسابقة المحلية، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافيه من رصيده مع نهاية الموسم الجارى، فيما يحتل الجونة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 8 مواجهات وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 14 مباراة، فيما سجل لاعبيه 24 هدفًا واستقبلت شباكه 37 هدفًا.