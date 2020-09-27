شكرا لقرائتكم الاتحاد الدولى للتايكوندو ينعى وفاة اللواء أحمد فولى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم اتحاد الدولى للتايكوندو بنعى فى وفاة اللواء أحمد فولى نائب رئيس الاتحاد الدولى، ورئيس الاتحاد الأفريقى والعربى، الذى توفى صباح اليوم بعد صراع مع المرض، بعد رحلة حافلة بالألقاب والإنجازات على المستوى الأفريقى والدولى، وأرسل الاتحاد الدولى للتايكوندو خطابا ينعى فيه الراحل تقديرا لعطائه داخل المنظومة الدولية للعبة .

وكان الاتحاد العالمى للتايكوندو قد أسند للاتحاد الأفريقى برئاسة الفولى تنظيم بطولة كأس الرئيس ديسمبر المقبل فى أسوان بمصر، وذلك بعد اعتذار كوت ديفوار عن عدم تنظيم البطولة، وبذل اللواء الفولى مجهودات كبيرة من أجل تنظيم بطولة عالمية تليق باسم مصر، خاصة بعدما نظم المغرب أول نسختين من البطولة بنجاح كبير.

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الفولى قد أحدث طفرة فى التايكوندو الأفريقى خلال فترة رئاسته للاتحاد الأفريقي، حيث وصل عدد الدول الأعضاء فى الجمعية العمومية إلى 52 دولة، كما أصبح العديد من لاعبى القارة الأفريقية من أصحاب الميداليات العالمية والأولمبية.

كما نعت اللجنة الاولمبية والاتحاد المصرى للتايكوندو، وعدد من الاتحادات الرياضية، رحيل الفولى، الذى قدم الكثير للعبة على جميع المستويات .