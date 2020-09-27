شكرا لقرائتكم أهلي جدة يطيح بشباب الأهلي ويعبر إلى ربع النهائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حجز أهلي جدة مقعده في الدور ربع النهائي عقب فوزه الصعب أمام شباب الأهلي دبي بركلات الترجيح 4-3، بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد الجنوب، في الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا.

وكاد السوري عمر السومة مهاجم أهلي جدة أن يسجّل هدفاً مبكراً وتحديداً بعد مرور 3 دقائق حينما ارتقى لعرضية زميله الألماني مارين وحول الكرة برأسه إلا أنها أصابت عارضة الحارس ماجد ناصر.

ورد شباب الأهلي وسنحت للاعبه محمد جمعة الذي احترق دفاع الأهلي وسدد كرةً قوية إلا أنها وجدت الحارس محمد العويس الذي تصدى لها.

وعند الدقيقة 28 تمكن الأوزبكي عزيزجون جانييف لاعب شباب الأهلي بتسجيل هدف السبق بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء لتستقر في مرمى الحارس محمد العويس.

وواصل شباب الأهلي خطورته وأهدر لاعبه اسماعيل الحمادي هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة من زميله البرازيلي كارلوس ادواردو ليواجه المرمى ويسدد الكرة خارج الشباك.

Advertisements

وفي الشوط الثاني تحسن أداء أهلي جدة حيث فرض سيطرته ونجح مهاجمه السوري عمر السومة من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 54 عن طريق ركلة جزاء تسبب بها زميله سلمان مؤشر.

وواصل أهلي جدة هجومه وسمحت له فرصة خطيرة لمهاجمه عمر السومة الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها مرت بجانب القائم الأيمن للحارس ماجد ناصر.

وكثّف أهلي جدة هجومه وسنحت فرصة خطيرة للاعبه الألماني مارين الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها اعتلت العارضة، لتهدأ المباراة حتى أطلق حكم المباراة البحريني نواف شكر الله صافرته معلناً نهاية الشوط الثاني لتمتد المباراة الى الشوطين الاضافيين.

وفي الشوطين الاضافيين انخفض أداء الفريقين كثيراً حيث وضح الإرهاق على لاعبي الفريقين وسنحت فرصة خطيرة لشباب الأهلي في الشوط الثاني الاضافي حينما اخترق لاعبه راشد سهيل دفاع الأهلي وواجه المرمى وسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس محمد العويس الذي أبعدها بصعوبة.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الاضافي أهدر لاعب أهلي جدة حسين المقهوي هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله المدافع معتز هوساوي ليسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس ماجد ناصر الذي أبعدها بصعوبة، لتمتد المباراة إلى ركلات الترجيح والتي نجح فيها أهلي جدة بحسم المباراة بفوزه 4-3.