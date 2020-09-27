منتخب الشباب يطالب سيد عبد الحفيظ بالرد على اتصالاتهم

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الجهاز الفنى لمنتخب الشباب مواليد 2001 بقيادة ربيع ياسين سيد عبد الحفيظ مدير الكرة فى الأهلي بالرد على اتصالاتهم، حيث يحاول المدير الفنى وعادل محفوظ المدير الإدارى للفراعنة الصغار الاتصال بسيد عبد الحفيظ لطلب انضمام عربى بدر لاعب الفريق لمعسكر منتخب الشباب لكنهم فشلوا فى الوصول لمدير الكرة بالأهلى.

وينوى الجهاز الفنى زيارة مقر الأهلي والاجتماع بأحد أفراد الجهاز الفنى من أجل إنهاء الاتفاق على ضم اللاعب للمعسكر.

فى السياق ذاته، اتفق مسئولو منتخب الشباب مع مسئولى نادى الزمالك على انضمام لاعبي الأخير لصفوف الفراعنة يوم 23 أكتوبر المقبل قبل مواجهة الزمالك فريق الوداد في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا وذلك لعدم قيد الثنائي أسامه فيصل و حسام أشرف في القائمة الأفريقية للفريق الأبيض.

وصرف مسؤولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني مبلغ 7 آلاف جنيه لكل لاعب بمنتخب الشباب مواليد 2001 بعد المشاركة في البطولة الودية التي استضافتها السعودية وخرج الفراعنة من الدور قبل النهائي بعد الخسارة بضربات الترجيح امام السنغال.

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ويخوض منتخب مصر الشباب مواليد 2001 وديتين مع منتخب السعودية يوم 26 و 29 من شهر أكتوبر المقبل في اطار استعداد الفراعنة لتصفيات شمال افريقيا المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 بتنزانيا فى مارس المقبل.

وتقرر أن تقام وديتي منتخب مصر أمام منتخب السعودية بالقاهرة ثم سفر الفراعنة بعدها في اول نوفمبر الي تونس للمشاركة في دورة شمال افريقيا.

ويستعد منتخب مصر للشباب لبطولة شمال أفريقيا التي تضم كلا من تونس والجزائر والمغرب وليبيا المقرر انطلاقها بالعاصمة تونس في السابع من نوفمبر ، حيث يتأهل أصحاب المركز الأول والثاني الي كاس أمم أفريقيا بموريتانيا.