شكرا لقرائتكم خبر عن كليوباترا كرة السلة.. تعرف على ثريا محمد المرشحة بقائمة الأفضل فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختيرت ثريا محمد، لاعب كرة السلة بالنادى الأهلى، الساعات الماضية، ضمن المرشحين للأفضل فى القارة الأفريقية بالعقد الأخير من جانب الاتحاد الأفريقى، وتم ترشيح عدد كبير من اللاعبات، من بينهن المحترفة الأمريكية لوكاس التى تلعب فى الأهلى حاليا، وبالتالى يكون هناك لاعبتان من الأهلى مرشحتان لجائزة الأفضل.

جاء ترشيح ثريا محمد الشهيرة بـ"سوكا" بعدما لفتت الأنظار على المستوى المحلى مع فريقها أو على المستوى الدولى والأفريقى، منها اختيارها الأفضل فى أفريقيا العام الماضى، وتلقيبها بـ"كليوباترا" وكذلك فى قائمة أفضل 10 لاعبات على مستوى العالم فى عام 2019، بمنافسات 3/3، بعد الأداء الذى ظهرت به خلال مشاركتها فى بطولة كأس أفريقيا والتى توج بها الفراعنة، وحصدت خلالها اللاعبة جائزة أفضل لاعبة فى البطولة.



ثريا وخطيبها

نرصد أهم المعلومات عن اللاعبة التى أصبحت محور اهتمام وحديث الاتحاد الدولى لكرة السلة "فيبا"

- ثريا محمد لاعبة فى سلة الأهلى، انتقلت له قادمة من نادى الصيد العام قبل الماضى بعقد يمتد لموسمين.

- درست علم الإدارة وتعمل فى أحد البنوك.

- كانت تشارك فى البطولات دون حجاب إلا أنه بعد قرار الاتحاد الدولى بالسماح بارتدائه ظهرت بالحجاب فى المحافل الدولية والبطولات الرسمية.



البكاء فى احدالمباريات

- حصدت الكثير من البطولات منها البطولة العربية على مستوى المنتخب ونادى الصيد عندما كانت فى صفوفه، وحصلت على أفضل رامية عربية فى المنافسات عام 2017

- توجت مع النادى الأهلى الموسم الماضى بلقب بطولة الدورى بالتغلب على الجزيرة، كما توجت مع ناديها ببرونزية البطولة الأفريقية للأندية والتى استضافتها مصر.



ثريا محمد

- توجت مع المنتخب ببطولة كأس أفريقيا 3/3 التى أقيمت بأوغندا

- حصلت على لقب أفضل لاعبة فى بطولة كأس أفريقيا بأوغندا

- توجت بأفضل هدافة فى بطولة الأفر وباسكت بعد تحقيق 85 نقطة.

Advertisements

- أصيبت فى مباراة كوت ديفوار ببطولة الأفركان لكنها أصرت على مواصلة المباراة رغم التحذيرات الطبية.

- لم تتمالك نفسها وتساقطت دموعها عندما خسر الفراعنة من أنجولا بنصف نهائى البطولة.



لاعبة سلة الاهلى

- توجت بجائزة هدافة بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة فى السنغال.

- وصفها الاتحاد الدولى للعبة بكليوباترا تم اختيارها امس ضمن أفضل 10 لاعبات على مستوى العالم عام 2019 من جانب الاتحاد الدولى للعبة.

- توجت مع الأهلى ببطولة دورى السوبر هذا الموسم بالتغلب على سبورتنج فى المباراة الفاصلة.



مع درع الدورى

- لقبها الاتحاد الدولى بكليوباترا السلة

- اختارها الاتحاد الدولى ضمن أفضل 10 لاعبات فى العالم بلعبة 3x3