تشكيل برشلونة المتوقع في مواجهة فياريال.. كيف سيلعب كومان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

مسيرة ثانية يخوضها الهولندي رونالد كومان مع برشلونة مساء اليوم الأحد، ولكنه هذه المرة كمدير فني عندما يستضيف الفريق الكتالوني نظيره فياريال على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وسيلعب برشلونة أول مباراة له في الليجا 2020/2021 منذ تولي كومان تدريب الفريق خلفا لكيكي سيتين، بعد الخسارة التاريخية للفريق (8-2) أمام بايرن ميونيخ الألماني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي بلشبونة.

وعرض كومان أفكاره السريعة خلال المباريات الثلاث بفترة الإعداد، حيث فاز برشلونة على ناستيك وجيرونا وإلتشي، ووضع مدرب البارسا طريقة لعب جديدة (4-2-3-1)، مع الاعتماد على الضغط العالي والحركة السريعة للكرة.

ورحل عن برشلونة هذا الصيف كل من آرثور وإيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال ولويس وسواريز، مع قدوم ثلاثة وجوه جدد وهم ترينكاو وبيدري وميراليم بيانيتش، بجانب تصعيد اللاعب الناشئ أنسو فاتي رسميا للفريق الأول.

ولكن ربما يجد النجم الشاب الآخر ريكي بويج، أحد المواهب الواعدة في برشلونة، أن وقت لعبه تم تقليصه هذا الموسم رغم أنه أنهى الموسم الماضي بأداء رائع، نظرا لصعوبة المنافسة حاليا في خط الوسط، ليوصي كومان بإعارته.

وبدأت ملامح تشكيل برشلونة تتضح مع بداية عهد كومان، إلا أنه سيفقد في مستهل مبارياته خدمات الحارس الألماني الأساسي مارك أندريه تير شتيجن بداعي الإصابة بعد خضوعه لجراحة في الركبة، ليعتمد على زميله البرازيلي نيتو.

وفي ظل انتظار التعاقد مع سيرينو ديست من أياكس وإريك جارسيا من مانشستر سيتي، سيواصل كومان الاعتماد على نفس خط الدفاع في الموسم الماضي، المكون من سيرجي روبرتو، جيرارد بيكيه، كليمو لينجليه وخوردي ألبا.

وفي وسط الملعب، يتجه رونالد كومان للاعتماد على الثنائي سيرجيو بوسكتس والهولندي فرانكي دي يونج في مواجهة فياريال، مع الاحتفاظ بالنجم الشاب كارليس ألينيا والوافد البوسني الجديد ميراليم بيانيتش على مقاعد البدلاء.

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وفي الهجوم، قد يلعب الأرجنتيني ليونيل ميسي كمهاجم وهمي بعد رحيل سواريز، أمام البرازيلي فيليب كوتينيو العائد بعد نهاية إعارته لبايرن ميونيخ كصانع ألعاب، مع الاعتماد على الفرنسي أنطوان جريزمان وأنسو فاتي على الأطراف.

ويغيب عن قائمة برشلونة في مواجهة فياريال كل من تير شتيجن، صامويل أومتيتي ومارتن برايثويت بداعي الإصابة، بجانب كل من رافينيا العائد بعد نهاية إعارته لسيلتا فيجو، والثنائي الشاب جان كلير توديبو وماتيوس فرنانديز.

ويأتي التشكيل المتوقع لبرشلونة في مواجهة فياريال كالتالي:

في حراسة المرمى: نيتو.

الدفاع: سيرجي روبرتو، جيرارد بيكيه، كليمو لينجليه، خوردي ألبا.

الوسط: سيرجيو بوسكتس، فرانكي دي يونج.

وسط الهجوم: أنطوان جريزمان، فيليب كوتينيو، أنسو فاتي.

وفي الهجوم: ليونيل ميسي.

البدلاء: إجناسيو بينيا، رونالد أراوخو، جونيور فيربو، كارليس ألينيا، ريكي بويج، ميراليم بيانيتش، بيدري، عثمان ديمبيلي، ترينكاو.

يُذكر أن برشلونة سيكون متأخرا مباراتين عن أغلب الفرق في المسابقة ومن بينهم ريال مدريد حامل اللقب الذي حصد أربع نقاط، بعد بدأ الفريق الكتالوني حملته متأخرا بسبب مشاركته في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.