وزير الرياضة يصل سوهاج لجولة تفقدية بالمنشات الشبابية والرياضية

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ، اليوم الأحد، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، تمهيداً لجولة تفقدية لبعض المنشآت الرياضية والشبابية بالمحافظة ، بحضور الدكتور أحمد الشيخ المدير التنفيذي للوزارة و السادة مساعدي ومعاوني الوزير وقيادات الوزارة والمحافظة ولفيف من أعضاء مجلس النواب .
قال صبحي : " نعمل علي دعم المنظومة الرياضية والأنشطة الشبابية بكافة المحافظات وبخاصة الصعيد والنهوض بالبنية التحتية للمنشآت الشبابية والرياضية من أجل استثمار طاقات الشباب والعمل على الارتقاء بالرياضة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية " .
وثمن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج زيارة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للمحافظة ، وقال إنها تعكس إهتمام الدولة والحكومة بأبناء الصعيد كجزء أصيل من الوطن .
ويستهل وزير الشباب والرياضة جولته بإطلاق شارة بدء ماراثون الدراجات بداية من كورنيش النيل حتي مبني جامعة سوهاج القديمة ، يعقبها افتتاح ملعب خماسي وحضور المهرجان الختامي لمشروع الايتام وتفقد طرح الأكوابارك بنادي الرحلات بحي الكوثر ، وتفقد استكمال المبني الإداري والصالة الأولي والثانية بنادي
ويشهد صبحي تصفيات أوليمبياد الطفل المصري من خلال فريق أسيوط ضد فريق الوادي الجديد ، ومشروع " 100 بنت 100 حلم " لتعليم الفتيات كرة القدم وإختيار الأفضل وإنضمامهم لمنتخب مصر للسيدات .
ولقاء حواري مفتوح للوزير مع شباب وفتيات محافظة سوهاج بمركز التعليم المدني وعرض الليلة المحمدية بمبني المحافظة .
ويختتمها وزير الشباب بمجموعة من التكريمات ، أولها تكريم محمد مهران أصغر رئيس مجلس إدارة وعضو اللجنة المنظمة لكأس الأمم ، ثم تكريم فريق كرة السلة بنادي سوهاج الرياضي والصاعد حديثاً للدوري الممتاز ، وتكريم فريق رفع الأثقال بنادي الإيمان للمعاقين لحصوله علي بطلة الجمهورية وكذلك فريق ألعاب القوي .
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