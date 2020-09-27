وزير الرياضة يصل سوهاج لجولة تفقدية بالمنشات الشبابية والرياضية

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ، اليوم الأحد، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، تمهيداً لجولة تفقدية لبعض المنشآت الرياضية والشبابية بالمحافظة ، بحضور الدكتور أحمد الشيخ المدير التنفيذي للوزارة و السادة مساعدي ومعاوني الوزير وقيادات الوزارة والمحافظة ولفيف من أعضاء مجلس النواب .

قال صبحي : " نعمل علي دعم المنظومة الرياضية والأنشطة الشبابية بكافة المحافظات وبخاصة الصعيد والنهوض بالبنية التحتية للمنشآت الشبابية والرياضية من أجل استثمار طاقات الشباب والعمل على الارتقاء بالرياضة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية " .

وثمن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج زيارة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للمحافظة ، وقال إنها تعكس إهتمام الدولة والحكومة بأبناء الصعيد كجزء أصيل من الوطن .

ويستهل وزير الشباب والرياضة جولته بإطلاق شارة بدء ماراثون الدراجات بداية من كورنيش النيل حتي مبني جامعة سوهاج القديمة ، يعقبها افتتاح ملعب خماسي وحضور المهرجان الختامي لمشروع الايتام وتفقد طرح الأكوابارك بنادي الرحلات بحي الكوثر ، وتفقد استكمال المبني الإداري والصالة الأولي والثانية بنادي

Advertisements

الإيمان للمعاقين .

ويشهد صبحي تصفيات أوليمبياد الطفل المصري من خلال فريق أسيوط ضد فريق الوادي الجديد ، ومشروع " 100 بنت 100 حلم " لتعليم الفتيات كرة القدم وإختيار الأفضل وإنضمامهم لمنتخب مصر للسيدات .

ولقاء حواري مفتوح للوزير مع شباب وفتيات محافظة سوهاج بمركز التعليم المدني وعرض الليلة المحمدية بمبني المحافظة .

ويختتمها وزير الشباب بمجموعة من التكريمات ، أولها تكريم محمد مهران أصغر رئيس مجلس إدارة وعضو اللجنة المنظمة لكأس الأمم ، ثم تكريم فريق كرة السلة بنادي سوهاج الرياضي والصاعد حديثاً للدوري الممتاز ، وتكريم فريق رفع الأثقال بنادي الإيمان للمعاقين لحصوله علي بطلة الجمهورية وكذلك فريق ألعاب القوي .