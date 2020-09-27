موعد مباراة الزمالك والجونة اليوم الأحد في الدوري

يستضيف الزمالك نظيره الجونة، في المباراة التي تجمع بينهما اليوم الأحد، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والجونة :

تنطلق مباراة الزمالك والجونة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والجونة :

ستكون مباراة الزمالك والجونة، اليوم الأحد، في الدوري المصري الممتاز، منقولة بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورتس.

يدخل الفريق الأبيض المباراة تحت قيادة فنية جديدة بعد التعاقد مع البرتغالى جايمى باتشيكو خلفا للفرنسى باتريس كارتيرون.

Advertisements

ومن المقرر أن يضع باتشيكو تشكيلة الفريق مستعينًا بطارق يحيى المدير الفنى المؤقت رغم أنه بحسب تأكيدات إسماعيل يوسف عضو المجلس والذى سبق أن عمل مع باتشيكو فى عام ٢٠١٤ كان يتابع الفريق جيدًا فى الفترة الماضية.

واستعد الفريق جيدًا للقاء فور انتهاء الراحة السريعة التى حصل عليها اللاعبون لمدة يوم واحد عقب الفوز على طنطا.. وأدى الفريق مرانه لمدة يومين على ملعب النادى وشارك فرجانى ساسى لأول مرة فى التدريبات الجماعية بعد أن خضع خلال الفترة الماضية لمرحلة تأهيل بسبب الإصابة بينما يعود حازم إمام الظهير الأيمن للمشاركة بعد

غيابه عن اللقاء السابق بسبب الإنذار الثالث ويغيب المغربى محمد أوناجم للاصابة.

ويستعد لاعبو فريق الجونة من أجل تحقيق فوز هام على حساب الزمالك، من أجل حصد النقاط الثلاث التي ستكون مفيدة لفريق الجونة في صراعه للهرب من دوامة الهبوط.

وسيستغل رضا شحاته المدير الفني لنادي الجونة الأداء المتذبذب للفريق الزمالك منذ رحيل المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون بشكل مفاجئ عن الفريق، على أمل تحقيق الفوز.

وحرص شحاتة على الدخول في معسكر مغلق مبكرا من أجل العمل علي الحالة المعنوية المرتفعة للاعبي الفريق عقب الفوز الجولة الماضية على أسوان بهدف نظيف وتجدد أمل البقاء في الدورى الممتاز.

ويتواجد فريق الجونة في المركز الثالث عشر برصيد 31 نقطة جمعهم من الفوز في 8 مباريات والتعادل في 7 لقاءات ويبتعد عن منطقة الهبوط بفارق ثلاثة نقاط فقط.