جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 27 سبتمبر 2020 والقنوات الناقلة

تقدم "بوابة الوفد" جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد، 27/9/2020، إذ تقام العديد من المباريات في الدوري المصري والإنجليزي والإسباني والإيطالي والفرنسي والألماني، وتستكمل مواجهات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

ويشهد الدوري المصري، اليوم الأحد، مباراة وحيدة تجمع بين الزمالك والجونة، في الجولة الثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز، وتستكمل مباريات دور الـ16 بدوري أبطال آسيا، حيث يلاقي النصر نظيره التعاون، في أبرز المواجهات.

وفي الدوري الإنجليزي، تقام 4 مباريات في الجولة الثالثة على رأسها مواجهة مانشستر سيتي وليستر سيتي، كما يشهد الدوري الإسباني 6 مواجهات أبرزها مباراة برشلونة وفياريال في الجولة الثالثة من الليجا، وفي الدوري الإيطالي سنكون على موعد مع قمة نارية بين يوفنتوس وروما ضمن منافسات الجولة الثالثة من الكالتشيو.

موعد مباراة الزمالك والجونة:

تنطلق مباراة الزمالك والجونة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورتس.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي:

تنطلق مباراة شيفيلد يونايتد وليدز يونايتد في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، والثانية بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن تكون منقولة بشكل حصري عبر beIN Sports HD 2.

تنطلق مباراة نيوكاسل يونايتد وتوتنهام في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن تكون منقولة بشكل حصري عبر beIN Sports HD 1.

تنطلق مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن تكون منقولة بشكل حصري عبر beIN Sports HD 1.

تنطلق مباراة وست هام يونايتد وولفرهامبتون في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن تكون منقولة بشكل حصري عبر beIN Sports HD 2.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني:

تنطلق مباراة أوساسونا وليفانتي في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت القاهرة، والواحدة بتوقيت

المملكة العربية السعودية، على أن تكون منقولة بشكل حصري عبر beIN Sports HD 3.

تنطلق مباراة إيبار وأتلتيك بيلباو في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة، والثالثة بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن تكون منقولة بشكل حصري عبر beIN Sports HD 3.

تنطلق مباراة أتلتيكو مدريد وبلد غرناطة في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، والخامسة بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن تكون منقولة بشكل حصري عبر beIN Sports HD 3.

تنطلق مباراة بلد الوليد وسيلتا فيجو في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن تكون منقولة بشكل حصري عبر beIN Sports HD 5.

تنطلق مباراة قادش وإشبلية في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن تكون منقولة بشكل حصري عبر beIN Sports HD 3.

تنطلق مباراة برشلونة وفياريال في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن تكون منقولة بشكل حصري عبر beIN Sports HD 3.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي:

تنطلق مباراة سبيزيا وساسولو في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، والواحدة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن تكون منقولة بشكل حصري عبر beIN Sports HD 4.

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تنطلق مباراة نابولي وجنوة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت السعودية، على أن تكون منقولة بشكل حصري عبر beIN Sports HD 4.

تنطلق مباراة هيلاس فيرونا وأودينيزي في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن تكون منقولة بشكل حصري عبر beIN Sports HD 5.

تنطلق مباراة ميلان وكروتوني في

تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن تكون منقولة بشكل حصري عبر beIN Sports HD 4.

تنطلق مباراة يوفنتوس وروما في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن تكون منقولة بشكل حصري عبر beIN Sports HD 4.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي:

تنطلق مباراة بوردو ونيس في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، والثانية بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن تكون منقولة بشكل حصري عبر beIN Sports HD 6.

تنطلق مباراة موناكو وستراسبورج في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن تكون منقولة بشكل حصري عبر beIN Sports HD 6.

تنطلق مباراة انجيه وستاد بريست 29 في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت السعودية.

تنطلق مباراة ديجون ومونبيليه في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن تكون منقولة بشكل حصري عبر beIN Sports HD 8.

تنطلق مباراة تيم أوليمبيك ولانس في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تنطلق مباراة لوريان وليون في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن تكون منقولة بشكل حصري عبر beIN Sports HD 6.

تنطلق مباراة باريس سان جيرمان وستاد ريمس في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن تكون منقولة بشكل حصري عبر beIN Sports HD 6.

مواعيد مباريات الدوري الألماني:

تنطلق مباراة بايرن ميونيخ وهوفنهايم في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة beIN Sports FR HD 2.

تنطلق مباراة فولفسبورج وفرايبورج في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة beIN Sports Max 6 FR.

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا:

تنطلق مباراة برسيبوليس الإيراني والسد القطري في تمام الساعة الرابعة إلا ثلث عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة إلا ثلث بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن تكون منقولة بشكل حصري عبر beIN Sports HD 7.

تنطلق مباراة النصر السعودي والتعاون في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا ربع بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة beIN Sports HD 7.