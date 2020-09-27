منتخب الشباب يطلب ضم ثنائي الزمالك

طلب الجهاز الفني لمنتخب الشباب، بقيادة ربيع ياسين، ضم حسام أشرف وياسين مرعي، ثنائي الزمالك، لمعسكر الفراعنة المقام في الوقت الحالي استعدادًا لتصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم العام المقبل في موريتانيا.

يواجه ربيع ياسين أزمة كبيرة في ضم اللاعبين الأساسيين لمعسكر المنتخب في ظل تمسك الأندية بلاعبيها،

حيث انطلق معسكر الفراعنة بوجود ٥ لاعبين فقط من القوام الأساسي، وغاب ١٨ لاعباً آخرين.

في سياق آخر، وافق المنتخب السعودي للشباب، تحت 20 سنة، على إقامة مباراتين وديتين دوليتين أمام المنتخب المصري للشباب بالقاهرة في الفترة من 28

إلى 31 أكتوبر المقبل في إطار استعدادات منتخب الفراعنة للشباب لبطولة شمال أفريقيا بتونس، المقرر لها السابع من نوفمبر بالعاصمة التونسية، بمشاركة منتخبات مصر والمغرب وتونس والجزائر وليبيا، ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني إلى كأس أمم أفريقيا بموريتانيا 2021.

من المنتظر أن ينهي عادل محفوظ، المدير الإداري للمنتخب، موافقة اتحاد الكرة مع دكتور جمال محمد علي المشرف على المنتخب الوطني خلال ساعات.