ربيع ياسين غاضب من سيد عبدالحفيظ بسبب عدم رده على اتصالاته

علمت "الوفد" أن ربيع ياسين، مدرب منتخب الشباب، غاضب بشدة من سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في الأهلي، بسبب عدمرده على اتصالاته.
يحاول ربيع ياسين الاتصال بسيد عبدالحفيظ من أجل طلب انضمامعربي بدر، لاعب الفريق لمعسكر منتخب الشباب.
ويدرس ربيع ياسين التوجه إلى مقر الأهلي والاجتماع بأحد أفراد الجهاز الفني من أجل إنهاء الاتفاق على ضم اللاعب للمعسكر.
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