التشكيل المتوقع لمباراة النصر والتعاون في دوري أبطال آسيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره فريق التعاون مساء اليوم الأحد على ستاد المدينة التعليمية، ذلك ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

من المتوقع أن يبدأ البرتغالى روي فيتوريا، المدير الفنى للنصر السعودي، المباراة بالتشكيل الآتى:

حراسة المرمى: براد جونز.

خط الدفاع: مايكون، سلطان الغنام، عبدالإله العمري، عوض

خميس.

خط الوسط: مختار علي، عبدالله الخبيري، عبدالمجيد الصليهم، مارتينيز، خالد الغنام.

خط هجوم: عبدالرزاق حمدالله.

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التشكيل المتوقع للتعاون لمواجهة النصر:

حراسة المرمى: كاسيو.

خط الدفاع: ياسين برناوي، أحمد عسيري، إياجو سانتوس، حسن قادش.

خط الوسط: فهد الرشيدي، محمد أبوسبعان، ريان الموسى، ربيع سفياني.

خط الهجوم: محمد السهلاوي، ميتشيل ديوك.

تأهل النصر إلى دور الـ١٦ من بطولة دوري أبطال آسيا، بعد تصدره المجموعة الرابعة برصيد ١١ نقطة، إذ تلقى هزيمة وحيدة في دور المجموعات كانت في الجولة الأخيرة على يد العين بهدف نظيف، بينما تأهل التعاون إلى دور الـ16، بعدما استطاع تحقيق الفوز في الجولة الأخيرة على فريق الدحيل القطري بنتيجة هدف من دون رد، ليحتل المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط.