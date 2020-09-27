جلسة فيديو كونفرانس بين اتحاد الكرة والفيفا غدًا

يعقد مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، جلسة مع مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، غدًا الإثنين. غدًا الإثنين. يناقش اتحاد الكرة مع "الفيفا" المواعيد النهائية لإجراء الانتخابات"، وعقد الجمعية العمومية لاعتماد لائحة النظام الأساسي، بجانب الاتفاق على موعد إرسال الفيفا النسخة النهائية من اللائحة إلى اتحاد الكرة، تمهيدًا لإرسالها إلى الأندية لمراجعتها. الجمعية العمومية لاعتماد لائحة النظام الأساسي، بجانب الاتفاق على موعد إرسال الفيفا النسخة النهائية من اللائحة إلى اتحاد الكرة، تمهيدًا لإرسالها إلى الأندية لمراجعتها.

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