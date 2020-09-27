موعد مباراة النصر والتعاون في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بنظيره فريق التعاون مساء اليوم الأحد على ملعب المدينة التعليمية وذلك في إطار منافسات دور ال ١٦ من بطولة دوري أبطال آسيا.

تأهل النصر إلى دور الـ١٦ من بطولة دوري أبطال آسيا بعد تصدره المجموعة الرابعة برصيد ١١ نقطة حيث تلقى هزيمة

وحيدة في دور المجموعات كانت في الجولة الأخيرة على يد العين بهدف نظيف، بينما تأهل التعاون إلى دور الـ16 بعدما استطاع تحقيق الفوز في الجولة الاخيرة علي فريق الدحيل القطري بنتيجة هدف دون رد، ليحتل المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط.

تعد مواجهة النصر والتعاون هي الأولى للفريقين في مسابقة دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة النصر والتعاون :

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تقام مباراة النصر و التعاون فى تمام الساعة ٧:٤٥ بتوقيت مصر، ٨:٤٥ بتوقيت المملكة العربية السعودية، ٩:٤٥ بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والتعاون :

تذاع مباراة النصر و التعاون بشكل حصري عبر قناة bein sports hd 7" بصوت المعلق يوسف سيف.