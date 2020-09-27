شكرا لقرائتكم أحمد فتحى يحتفل بالأطفال حفظة القرآن ويعلق: " فخور بيكوا وفرحتى ملهاش وصف" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفل أحمد فتحى، نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر، بالأطفال حفظة القرآن الكريم عبر حسابه على إنستجرام، ونشر صورهم وعلق قائلا، "فخور بيكوا جدًا جدًا وفرحتى ملهاش وصف بجد إسلامنا بخير طول ما فى أبناء زيكوا وآباء وأمهات حريصين إنهم يحفظوا أولادهم كتاب الله الكريم بتمنالكوا كل خير وربنا يبارك فيكوا ويحفظكوا زى ما حفظتوا كتابه".

واحتفل أحمد فتحى لاعب الأهلى، بتتويج فريقه بلقب الدورى الـ 42 فى تاريخ القلعة الحمراء، وذلك بعد التتويج رسميًا بلقب الموسم الحالى 2019 / 2020 وقبل نهايته بـ 7 جولات، عقب أن وصل للنقطة 72 معتليًا جدول ترتيب الدورى، وتوقف رصيد الزمالك عند النقطة 55 بعد الهزيمة من أسوان بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى.