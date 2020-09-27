شكرا لقرائتكم أنيس بوجلبان: رمضان صبحى خسر حب جماهير الأهلى.. وصلاح الأفضل عربيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقال أبيس بوجلبان في تصريحات لموقع "العين الرياضية": "أعتقد أن رحيل رمضان صبحي خسارة كبيرة للأهلي باعتبار أن اللاعب يعتبر حاليا واحدا من أبرز نجوم الكرة المصرية، وقدم طوال السنوات الأخيرة مستويات قوية للغاية، ويجب الاعتراف أيضا بأن رمضان صبحي خسر حب الجماهير، نظرا لأن بيراميدز فريق لا يمتلك قاعدة شعبية".

وعن الأفضل عربيا، قال بوجلبان: "للأمانة أرى أن محمد صلاح أفضل لاعب عربى حاليا، فليس من السهل أن تكون لاعب أساسيا في ليفربول الإنجليزي بشكل منتظم طوال 3 مواسم، وأن تكون أحد أفضل هدافيه خلال تلك الفترة، بغض النظر عن فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي.

وأضاف نجم الصفاقسى السابق: "على مستوى الأرقام والاستمرارية فإن "الفرعون المصري" هو الأفضل عربيا، يليه رياض محرز ثم حكيم زياش، ولو أن هذا الأخير يملك إمكانات خارقة للعادة قد تمكنه من أن يصبح الأفضل في المستقبل القريب".

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ويظل أنيس بوجلبان أحد النجوم الذين مروا على الكرة التونسية عبر تاريخها، وتمكنوا من حفر مسيرة مميزة، خاصة على صعيد الأندية، أبرزها مع الصفاقسي الذي قاده للتتويج بعدة ألقاب محلية، ووصل به لنهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2006.

كما كانت له تجربة احترافية مميزة مع الاهلي المصري شهدت تحقيقه العديد من الإنجازات، أبرزها التتويج معه بالسوبر الأفريقي عام 2007، ودوري أبطال أفريقيا عام 2008.

وخاض بوجلبان تجربة قصيرة لم تكتمل مع فريق خورفكان الإماراتي، قبل أن يختم مسيرته كلاعب مع الإفريقي التونسي، ويتجه بعدها لمجال التدريب.