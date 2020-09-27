شكرا لقرائتكم وفاة اللواء أحمد الفولى نائب رئيس الاتحاد الدولى للتايكوندو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توفى صباح اليوم، الأحد، اللواء أحمد الفولى نائب رئيس الاتحاد الدولى للتايكوندو ورئيس الاتحاد الأفريقى، وتقام صلاه الجنازة بعد ظهر اليوم والعزاء بمنزل الراحل بالمقطم. وكان الاتحاد العالمى للتايكوندو قد أسند للاتحاد الأفريقى برئاسة الفولى تنظيم بطولة كأس الرئيس ديسمبر المقبل فى أسوان بمصر، وذلك بعد اعتذار كوت ديفوار عن عدم تنظيم البطولة، وبذل اللواء الفولي مجهودات كبيرة من أجل تنظيم بطولة عالمية تليق باسم مصر، خاصة بعدما نظم المغرب أول نسختين من البطولة بنجاح كبير.

الفولي قد أحدث طفرة فى التايكوندو الأفريقي خلال فترة رئاسته للاتحاد الأفريقي، حيث وصل عدد الدول الأعضاء في الجمعية العمومية إلى 52 دولة، كما أصبح العديد من لاعبي القارة الأفريقية من أصحاب الميداليات العالمية والأولمبية.

من جانبها، نعت اللجنة الأولمبيةالمصرية برئاسة هشام حطب ، وفاة اللواء أحمد فولى .

واستطاع الفولى أن يحقق الكثير من الإنجازات و النجاحات في لعبة التايكوندو ، و تولى العديد من المناصب سواء الدولية أو الأفريقية ، ويٌعد الفولى هو والد عزة الفولى أول سيدة تشغل منصب نائب رئيس الاتحاد العربي للتايكوندو. ونشر الاتحاد المصرى للعبة برئاسة عمرو سليم نعى للفقيد ، مع تفاصيل موعد العزاء و الجنازة .

وفى سياق مختلف، سلم اتحاد التايكوندو لاعبى المنتخب المكافآت الخاصة بالتأهل لدورة الألعاب الأولمبية التى ستقام في طوكيو 2021، وذلك على هامش المعسكر الذى يقيمه لاعبو المنتخب بالمركز الأولمبى بالمعادى لتدريب الفرق القومية.

وتأهلت مصر بالكوتة الكاملة، حيث حصل على تذكرة الأولمبياد كل من الرباعى هداية ملاك، ونور حسين، سيف عيسى، عبد الرحمن وائل، بالإضافة إلى ثنائى الباراتايكوندو سلمى على ومحمد الزيات.

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وشهد المعسكر الظهور الأول لهداية ملاك، خاصة أنها تغيبت عن المعسكر الماضى لخضوعها لعملية جراحية فى اليد لإزالة المسامير بعد إصابتها خلال بطولة أمريكا المفتوحة التى أقيمت العام الماضى.

ونجح منتخب التايكوندو فى الفوز بالبطولة العربية الافتراضية الأولى للبومزا، التى أقيمت فى الفترة من 25 أغسطس إلى 6 سبتمبر الجارى، بعد تحقيق 10 ميداليات متنوعة، بواقع 4 ذهبيات، و 3 فضيات، بالإضافة إلى 3 برونزيات، وجاء المغرب فى المركز الثانى برصيد 9 ميداليات، وتونس ثالثة بـ 5 ميداليات، بينما جاءت قطر رابعة برصيد 3 ميداليات فقط

وحقق الذهبيات هنا وليد عوض، وجنة الله حامد، وشهد أسامة، وعلى بدر، وفيما يخص الفضيات فجاءت عن طريق هبة نديم، وروان جاسر، وأباء أحمد كامل، سلمى خالد حسنى، وعلى مستوى البرونزيات فحققها شيماء عزت، ومحمد عادل.