شكرا لقرائتكم أنيس بوجلبان يكشف أسباب عدم سيطرة الأهلى على الديربى أمام الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق التونسى أنيس بوجلبان لاعب الأهلى والصفاقسى السابق، على تغير معادلة سيطرة الأهلى على الزمالك بمباريات القمة في الجيل الحالي، على عكس ما حدث خلال الجيل الذي لعبت معه.

وقال أبيس بوجلبان في تصريحات لموقع "العين الرياضية": "شخصيا، التفسير الوحيد الذي أجده أن الجيل السابق كان يتميز بقوة الشخصية، حيث إن لاعبين مثل أبوتريكة وعصام الحضري ووائل جمعة وشادي محمد ومحمد شوقي وحسام غالي وأحمد حسن وعماد متعب وجيلبرتو وفلافيو وسيد معوض وأحمد فتحي كانوا ممتازين من الناحية الفنية، كما كانوا يمتلكون شخصية قوية للغاية قادرة على فرض كلمتها في أغلب المناسبات".

وأضاف بوجلبان: "الجيل الحالي للأهلي فيه لاعبون مميزون فرديا، غير أنه من الناحية الجماعية أرى أن الفريق غير منسجم، حيث إنه في بعض الفترات تضيع شخصيته وتغيب عن لاعبيه ثقافة الانتصارات والتتويجات، وأعتقد أنه ينبغي الصبر على الجيل المحلي لحين اكتسابه شخصية قوية تجعله يتشبع بثقافة النادي الأهلي".

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ويظل أنيس بوجلبان أحد النجوم الذين مروا على الكرة التونسية عبر تاريخها، وتمكنوا من حفر مسيرة مميزة، خاصة على صعيد الأندية، أبرزها مع الصفاقسي الذي قاده للتتويج بعدة ألقاب محلية، ووصل به لنهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2006.

كما كانت له تجربة احترافية مميزة مع الاهلي المصري شهدت تحقيقه العديد من الإنجازات، أبرزها التتويج معه بالسوبر الأفريقي عام 2007، ودوري أبطال أفريقيا عام 2008.

وخاض بوجلبان تجربة قصيرة لم تكتمل مع فريق خورفكان الإماراتي، قبل أن يختم مسيرته كلاعب مع الإفريقي التونسي، ويتجه بعدها لمجال التدريب.