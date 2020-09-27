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جدة - عمرو شويل التشكيل المتوقع للزمالك أمام الجونة



يغيب عن الزمالك أمام الجونة متوسط الميدان محمود عبد العزيز ومحمد أوناجم وشيكابالا وعبد الشافي وحازم إمام للإصابة، لكن الخبر الجيد هو عودة فرجاني ساسي للتدريبات واستعداده للمشاركة مع الفريق، أما وضع بنشرقي فيبقى تحت الشك.

سيعود التونسي الدولي لمحور الوسط بجانب طارق حامد، وسيبدأ عبد الله جمعة في مركز الظهير الأيسر بجانب محمود علاء والونش وأحمد عيد شركاء الدفاع، وسيقود الهجوم مصطفى محمد وخلفه الثلاثي كاسونجو وأوباما وزيزو.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الجونة كالتالي

محمد أبوجبل

عبد الله جمعة - محمود حمدي الونش - محمود علاء - أحمد عيد

طارق حامد - فرجاني ساسي

كابونجو كاسونجو - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو

مصطفى محمد





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التشكيل المتوقع للجونة أمام الزمالك كالتالي

إسلام طارق

جوناثان نجوين - محمد نجيب - محمود الجزار - ألان كيامبادي

سيرجي أكا - أكرم توفيق

إسلام رشدي - أحمد حمدي - إسلام عبد النعيم

والتر بواليا

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الجونة



يدخل فريق الزمالك مواجهة صعبة أمام نظيره الجونة، وعينه على تأمين وصافة الدوري المصري بعد أن حسم غريمه التقليدي النادي الأهلي اللقب منذ أيام.

فاز الزمالك في أخر مباراة على طنطا، وأضاف 3 نقاط جديدة لرصيده ليصبح الفارق بينه وبين بيراميدز في المركز الثالث 7 نقاط، بعد فوزه في مباراة طنطا على استاد القاهرة في الجولة التاسعة والعشرين والتي انتهت بفوز أبناء ميت عقبة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

بعد 3 هزائم متتالية يصطدم الجونة بالزمالك في الجولة الثلاثون من أحداث الدوري المصري الممتاز ، ويقع الجونة في المركز الخامس عشر من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، ويحاول الفريق الهروب من شبح الهبوط.