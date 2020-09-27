شكرا لقرائتكم أنيس بوجلبان: الحظوظ متساوية في أفريقيا.. وبانون والبلايلى صفقات سوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد التونسى أنيس بوجلبان لاعب الأهلى والصفاقسى السابق، أن حظوظ الفرق الأربعة في التتويج بدورى أبطال أفريقيا متساوية وفيروس كورونا غير المعطيات.

وقال أبيس بوجلبان في تصريحات لموقع "العين الرياضية": "الأهلي بإمكانه الترشح للمباراة النهائية والفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، والأمر ذاته ينسحب على الزمالك والرجاء والوداد المغربيين، حيث تمتلك الفرق الأربعة حظوظا وافرة للتتويج باللقب".

وأضاف نجم الأهلى السابق: "يجب ألا ننسى عاملا مهما للغاية وهو فترة التوقف بسبب كورونا، والتي أثرت بشكل سلبي على معظم الفرق بدون استثناء، صحيح أن الأهلي فاز بلقب الدوري المصري بسهولة، غير أن اللعب في أفريقيا مختلف تمام".

وعن صفقات الأهلى، قال بوجلبان: "بدر بانون واحد من أحسن المدافعين في العالم العربي، وبدون تأكيد سيشكل إضافة قوية للأهلي، وكذلك يوسف بلايلي من جهته لاعب كبير، وسبق له أن كتب التاريخ على المستوى القاري تباعا مع الترجي ومنتخب الجزائر، وفنيا اللاعبان قادران على النجاح مع الأهلي، خاصة حال تأقلمهما مع أجواء النادي.

ويظل أنيس بوجلبان أحد النجوم الذين مروا على الكرة التونسية عبر تاريخها، وتمكنوا من حفر مسيرة مميزة، خاصة على صعيد الأندية، أبرزها مع الصفاقسي الذي قاده للتتويج بعدة ألقاب محلية، ووصل به لنهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2006.

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كما كانت له تجربة احترافية مميزة مع الاهلي المصري شهدت تحقيقه العديد من الإنجازات، أبرزها التتويج معه بالسوبر الأفريقي عام 2007، ودوري أبطال أفريقيا عام 2008.

وخاض بوجلبان تجربة قصيرة لم تكتمل مع فريق خورفكان الإماراتي، قبل أن يختم مسيرته كلاعب مع الإفريقي التونسي، ويتجه بعدها لمجال التدريب.

وكانت آخر تجاربه التدريبية كمدرب مساعد للصفاقسي، والتي انتهت مؤخرا بعدما اعتذر عن عدم إكمال المهمة عقب انتهاء موسم الفريق بخسارة السوبر التونسي أمام الترجي بركلات الترجيح، والخروج من نصف نهائي الكأس أمام الاتحاد المنستيري بالخسارة بهدف دون رد.