شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الجونة.. الأبيض يخشى مطب رديف الأهلي في الدوري المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

الزمالك ضد الجونة



يدخل فريق الزمالك مواجهة جديدة فى إطار منافسات الدورى الممتاز، عندما يستضيف نظيره الجونة، فى اللقاء الذى سيجمع بينهما فى الثامنة من مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثلاثون من مسابقة الدورى، والتى ستقام على ستاد القاهرة، حيث يعتبر الأبيض المباراة فرصة لتحصيل النقاط الثلاثة والحفاظ على مركزه فى جدول ترتيب الدورى الذى توج بلقبه الأهلى رسميًا للمرة 42 فى تاريخه، وذلك فى ظل المنافسة بين الأبيض وفريقى بيراميدز والمقاولون العرب، على المركز الثانى من أجل حصد بطاقة المشاركة فى دورى أبطال إفريقيا فى النسخة المقبلة، وذلك لغلق ذلك الملف قبل مواجهة الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، حيث ستقام مباراة الذهاب بين الفريقين فى المغرب، يوم 18 من شهر أكتوبر المقبل، على أن تقام مباراة العودة بمصر يوم 24 من الشهر نفسه، لذا يسعى الأبيض لإنهاء ملف الدورى مبكراً من أجل التركيز التام فى المواجهة الأفريقية.

ويدخل الزمالك المباراة مُحتلاً المركز الثانى فى جدول الترتيب برصيد 58 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 17 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات وهُزم فى 5 مباريات، فيما سجل لاعبيه 40 هدفًا واستقبلت شباكه 22 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا اعتباريًا بنتيجة 2/0، فى مباراته أمام الأهلى فى قمة الدور الأول من المسابقة المحلية، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافيه من رصيده مع نهاية الموسم الجارى، فيما يحتل الجونة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 8 مواجهات وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 14 مباراة، فيما سجل لاعبيه 24 هدفًا واستقبلت شباكه 37 هدفًا.

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ومن المقرر، أن يتولى طارق يحيى، المدير الفنى المؤقت للزمالك، قيادة الفريق أمام الجونة اليوم، فى أخر مباراة فى ولايته المؤقتة للفريق، والتى بدأت بداية من لقاء أسوان فى الجولة الثامنة والعشرون من الدورى والتى انتهت بهزيمة الأبيض بهدف دون رد، وتبعها الفوز على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى الجولة التاسعة والعشرون من المسابقة المحلية، وذلك قبل أن يتولى البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى الجديد للأبيض، القيادة الفنية للفريق رسميًا عقب هذه المباراة.

فيما ستشهد المباراة استمرار غياب المغربى محمد أوناجم، جناح الزمالك، عن الفريق فى لقاء الغد أمام الجونة، نظرًا لمعاناته من إصابة عبارة عن جزع فى الرباط الداخلى للركبة، حيث يسعى الجهاز الفنى للأبيض لتجهيزه فى الفترة المقبلة، خاصة أنه من عناصر الفريق الأساسية لذا يرغب الأبيض فى الاستفادة من خدماته فى المرحلة المقبلة وخاصة خلال مباراتى الرجاء المغربى بينما سيستعيد الأبيض جهود لاعبه فرجانى ساسى بعد التعافى من إصابة الظهر.

فى المقابل، يتمسك فريق الجونة، بقيادة رضا شحاتة، بالأمل لتحقيق نتيجة إيجابية تساعده على تأمين بقاءه فى الدورى الممتاز هذا الموسم، بعدما اشتعلت المنافسة بينه وبين فرق القاع للنجاة من الهبوط إلى دورى الدرجة الثانية، حيث يتمسك اللاعبين بالروح المعنوية التى اكتسبوها من عودة الانتصارات للفريق مُجددًا بعدما تمكن الفريق من الفوز على أسوان بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الخميس الماضى، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، عقب هزيمته فى ثلاث مباريات متتالية أمام طلائع الجيش وسموحة والإنتاج الحربى، على الترتيب.