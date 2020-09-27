شكرا لقرائتكم رامى ربيعة مهدد بالغياب عن الأهلى أمام الوداد المغربى بأفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصبح رامي ربيعة مدافع الأهلي، مهددا بالغياب عن فريقه في مباراة الوداد المغربي بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقي المقرر لها 17 أكتوبر المقبل بالمغرب.

وتعرض رامى ربيعة للإصابة خلال مباراة طنطا أمس بالجولة الـ30 من بطولة الدورى الممتاز التى أنتهت بفوز الأحمر بهدف نظيف، وكانت عبارة عن إصابة قوية فى العضلة الخلفية، ومن المقرر أن يُجرى ربيعة أشعة اليوم لتحديد حجم إصابته وموعد عودته للتدريبات والمباريات لكن الدلائل تُشير إلى أن اللاعب لن يلحق بمباراة الوداد وسيغيب بالتأكيد على مباريات الفريق التى سيخوضها خلال الفترة المقبلة بالدورى والكأس حيث سيلعب مباراة الفريق أمام الترسانة الأربعاء المقبل بكأس مصر ثم مباراتى المقاولون وأنبى وبيراميدز ايام 4 و7 و11 أكتوبر النقبل قبل السفر للمغرب لمواجهة الوداد.

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على صعيد متصل، تأكد غياب الثنائى أيمن أشرف وعمرو السولية عن مباراة الترسانة فى كأس مصر بسبب الإيقاف، وحصل الثنائى على البطاقة الصفراء الثالثة فى مباراة طنطا، كما أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق غياب على معلول المدافع الأيسر للقلعة الحمراء عن مباراتى الفريق المقبلتين بداية من الترسانة فى كأس مصر بعد الموافقة على سفره إلى بلاده للمشاركة مع منتخب بلاده.

وأضاف سيد عبد الحفيظ أن اجتماع تم مع على معلول لاعب الفريق ورينيه فايلر المدير الفنى لبحث الإجازة التى سيحصل عليها اللاعب من المشاركة مع الأهلى خلال الفترة المقبلة حيث سيتوجه اللاعب قبل انطلاق معسكر منتخب تونس بيومين لقضاء إجازة هناك بعها ينضم إلى صفوف نسور قرطاج موضحا أنه قام بالحديث مع مسئولى المنتخب التونسى للتنسيق معهم للحفاظ على اللاعب على معلول وتحديد مشاركته فى أى مباراة من المباراتين اللتين سيخوضهما الفريق فى الأجندة الدولية الأخيرة. وحقق فريق الأهلى فوزاً صعباً على طنطا بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، بإستاد الأهلى بمدينة السلام ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدورى الممتاز.