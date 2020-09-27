شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. ثنائية شيكابالا وأوناجم تقود الزمالك للفوز على الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف الزمالك نظيره الجونة فى اللقاء الذى سيجمع بينهما مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من مسابقة الدورى، والتى ستقام على استاد القاهرة، ويعتبر الأبيض المباراة فرصة لتحصيل النقاط الثلاث والحفاظ على مركزه فى جدول ترتيب الدورى الذى توج بلقبه الأهلى رسميًا للمرة 42 فى تاريخه، وذلك فى ظل المنافسة بين الأبيض وفريقى بيراميدز والمقاولون العرب، على المركز الثانى من أجل حصد بطاقة المشاركة فى دورى أبطال إفريقيا فى النسخة المقبلة.

ويدخل الزمالك المباراة مُحتلاً المركز الثانى فى جدول الترتيب برصيد 58 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 17 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات وهُزم فى 5 مباريات، فيما سجل لاعبوه 40 هدفًا واستقبلت شباكه 22 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا اعتباريًا بنتيجة 2/0، فى مباراته أمام الأهلى فى قمة الدور الأول من المسابقة المحلية، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافية من رصيده مع نهاية الموسم الجارى.

فيما يحتل الجونة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة حقق خلالها الفوز فى 8 مواجهات وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 14 مباراة، فيما سجل لاعبوه 24 هدفًا واستقبلت شباكه 37 هدفًا.

فى آخر لقاء جمع الطرفين بالجولة الثالثة عشرة الموسم الحالى تفوق الزمالك (2 – 0) بتوقيع محمود عبد الرازق "شيكابالا" والمغربى محمد أوناجم وأقيم اللقاء على ملعب خالد بشارة بمدينة الغردقة فى 15 يناير 2020.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

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خط الدفاع: حازم إمام أو أحمد عيد ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد زيزو ويوسف أوباما وأشرف بن شرقى.

خط الهجوم: مصطفى محمد.