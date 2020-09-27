شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. نهلة سامح "برنسيسة" فتيات ذهب الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد نهلة سامح كابتن فريق سيدات الكرة الطائرة فى النادى الأهلى من أبرز نجمات فتيات الذهب لما تتمتع به من شخصية قيادية داخل الملعب و خارجه ، فضلا عن روح الحماس التى تتمتع بها فى أى بطولة تخوضها ، حيث إنها تمتلك خبرات قوية تجعلها تساهم فى إنعاء الأشواط لصالح فريقها أو منتخب بلادها، كما أن نهلة سامح نجحت فى تخطى رصيد حسام عاشور قائد فريق الكرة الذى إنهى رحلته مع الأهلى بنهاية هذا الموسم ، حيث تمتلك 45 بطولة بواقع17 دورى - 17 كاس مصر - 6 افريقيا للاندية - 5 بطولة عربية.

ونجد أن نهلة سامح قائدة بمعنى الكلمة حيث أن دورها لا يختلف أيضا عن اى فرد للجهاز الفني خاصة انها تتمتع بعلاقة طيبة مع باقى زميلاتها تجعلهم يعتبروها خير مثال للقائد .

نهلة سامح من أسرة تعشق الكرة الطائرة حيث انها شقيقة نجمة الأهلى السابقة شيريهان سامح .

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و تمتلك نهلة سامح شعبية كبيرة لدى جمهور الاهلى لن تختلف عن شعبية نجمات اللعبة الكبار أمثال ، هناء حمزة و منى عبد الكريم .

ويرصد الخليج 365 لقطات للنجمة نهلة سامح فى الصور التالية :