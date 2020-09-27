شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية تنعى اللواء أحمد فولى نائب رئيس الاتحاد الدولى للتايكوندو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة هشام حطب، اللواء أحمد فولى نائب رئيس الاتحاد الدولى للعبة الذى توفى فى ساعة مبكرة من صباح اليوم بعد صراع مع المرض، واستطاع الفولى تحقيق الكثير من الإنجازات والنجاحات فى التايكوندو، وتولى العديد من المناصب سواء الدولية أو الأفريقية، وهو والد عزة الفولى أول سيدة تشغل منصب نائب رئيس الاتحاد العربى للتايكوندو.

ونشر الاتحاد المصرى للعبة برئاسة عمرو سليم نعيا للفقيد مع تفاصيل موعد العزاء والجنازة.

وقدم الفولى الكثير من خلال المنصب الدولى الذى تولاه باتحاد التايكوندو ومثله عدد من أبناء مصر ممكن تولوا مناصب دولية، وتقلدوا مكانة في الاتحادات العالمية.

وتشيع جنازة الفولى ظهر اليوم ويشيع إلى مثواه الأخير لدفنه بمقابر الأسرة بمدينة نصر بجوار الوفاء والأمل، على أن يقام العزاء بمنزل الراحل بالمقطم.