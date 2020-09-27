الخطيب يواصل مفاوضاته مع لجنة التخطيط لاختيار "خليفة" فايلر في الأهلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مشاوراته مع لجنة التخطيط بالنادي بشأن مدرب الفريق الجديد الذي سيتم التعاقد معه خلفاً للسويسري رينيه فايلر المدير الفني بعدما تم الاستقرار على رحيل فايلر عقب مباراة الترسانة يوم الأربعاء المقبل بكأس مصر ، وفتح الخطيب خلال الساعات الماضية خط إتصالات ساخن مع لجنة التخطيط التي يترأسها محسن صالح بهدف الوصول لإتفاق بشأن المدرب الجديد المقرر الإعلان عنه في غضون الأيام القليلة المقبلة.
على الصعيد ، رفض مسئولو الأهلي اقتراحاً تقدم به البعض داخل النادى بالتعاقد مع الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفنى الأسبق لمنتخب مصر، لخلافة رينيه فايلر ، ويأتي رفض إدارة الأهلي للتعاقد مع كوبر فى إطار رحلة النادى للتعاقد مع مدرب أجنبي لتوّلى مسئولية تدريب الفريق الفترة المقبلة، بعدما استقر الأهلى على فسخ عقد فايلر بدءاً من أول أكتوبر المقبل بسبب الخلاف بين الطرفين حول بعض الشروط التى حددها فايلر من أجل البقاء مع الأهلي.
وبدأ التفكير من قبل مسئولى النادي الأهلي فى مدرب آخرسيتم الإعلان عنه فى الأيام القليلة المقبلة ليقود الفريق فى باقى مباريات بطولة الدورى التى حسمها الأهلي رسمياً مؤخراً وفي بطولة أفريقيا، حيث يلتقي مع الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا خلال أكتوبر المقبل.
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