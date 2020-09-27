راموس: في بعض الأحيان الحكام يساعدونك وأحيانًا أخرى لا يفعلون

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

قال سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد الإسباني، إن الحكام يساعدون الفرق في بعض الأحيان، وفي أحيانا أخرى لا يفعلون، مؤكدًا أن تلك هي كرة القدم.

وحل ريال مدريد ضيفا على ريال بيتيس مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني.

وشهدت المباراة تعادل الفريقين بنتيجة 2-2 قبل طرد إيمريسون أباريسيدو في الدقيقة 68 لتنقلب المباراة وتتجه لصالح حامل لقب الليجا بعدما احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الفريق الملكي ليسجل هدف التقدم عن طريق القائد سيرخيو راموس في الدقيقة 82.

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وعقب المباراة، علق راموس قائلا: "أعتقد أننا قدمنا شوطًا ثانيًا رائعًا."

وأضاف: " طرد إيمرسون وركلة جزاء بارترا كان يجب أن أراهم مرة أخرى، لكنني لن أحكم عليهم، قيل لي إن ركلة جزاء بارترا واضحة."

وأتم: "هذه هي كرة قدم.. أحيانًا يساعدك الحكام وأحيانًا يؤذونك".

جدير بالذكر أن فوز ريال مدريد على بيتيس هو الأول له منذ انطلاق بطولة الدوري الإسباني، حيث تأجلت جولته الأولى أمام خيتافي، بينما تعادل سلبيًا أمام ريال سوسيداد بالجولة الثانية.