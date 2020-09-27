"مَن الذي يستحق الإشادة؟".. طارق سليمان يتحدث عن المقارنة مع مدرب حراس الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تحدث طارق سليمان، مدرب الحراس السابق للنادي الأهلي، عن المقارنة مع ميشيل يانكون، مدرب حراس الفريق، في ظل تألق الحارس الدولي محمد الشناوي وتحقيق لرقم قياسي جديد بعد وصوله لـ23 "كلين شيت" بالدوري المصري.

وقال سليمان، في ضيافة برنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد": "مَن الذي يستحق الإشادة بعد تألق الشناوي في آخر أربعة أعوام؟ الذي عمل مع محمد الشناوي لمدة 3 سنوات أم الذي عمل معه لمدة عام واحد بينهم 6 أشهر توقف بسبب كورونا؟".

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وأضاف: "بالتأكيد يحسب لميشيل يانكون أن محمد الشناوي قدّم موسما تاريخيا، لكن أداء الشناوي هو امتاد لتألقه في السنوات الأخيرة، حيث شارك في كأس العالم 2018 بعد خوض 31 مباراة مع الأهلي في ذلك الموسم الذي شهد تألقا لافتا له".

وأوضح: "محمد الشناوي كان يستحق الفوز بجائزة أفضل حارس في كأس أمم إفريقيا 2019، لولا عدم بلوغه المباراة النهائية".

وأتم مدرب الحراس السابق للأهلي قائلا: "لم أر ميشيل يانكون حتى أستطيع توضيح رأيي في مستواه، لكني أشاهد أداء الشناوي الذي يواصل تألقه".