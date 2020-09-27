عبدالحفيظ: معلول يغيب عن الأهلي أمام الترسانة والمقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:
أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في النادي الأهلي، أن الجهاز الفني وافق على سفر علي معلول المدافع الأيسر للفريق لتونس خلال الأيام المقبلة وذلك لكي يحصل على فترة راحة للاطمئنان على أسرته والانضمام لمعسكر منتخب بلاده.
وشارك معلول في مباراة الأهلي وطنطا الأخيرة التي فاز بها الفريق 1-0 في مباراة الجولة الـ30 لمسابقة الدوري التي تُوج بها الأهلي بشكل رسمي.
وقال عبدالحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي "فايلر وافق على سفر علي معلول إلى تونس، للاطمئنان على أسرته والحصول على راحة سلبية قبل الانضمام إلى معسكر منتخب تونس".
وأضاف " كان هناك حديث مع فايلر حول هذا الأمر، وتمت الموافقة على سفر اللاعب وحصوله على راحة من مباراتي الأهلي القادمتين".
ويلعب الأهلي المباراة المقبلة أمام الترسانة في دور الـ16 لكأس مصر يوم 30 سبتمبر، ثم يُلاقي المقاولون العرب في الجولة الـ31 لمسابقة الدوري يوم 4 أكتوبر.
وواصل مدير الكرة "معلول يسافر إلى تونس خلال ساعات، هناك تنسيق مع الجهاز الفني لمنتخب تونس حول المدة التي سيشارك فيها اللاعب رفقة المنتخب، بناءً على ما جرى الاتفاق عليه في هذا الشأن مع الجهاز الفني للمنتخب التونسي الشقيق".
واستمر "مباراة الوداد اقتربت جدا، ونرغب في خوضها دون خسارة مزيد من اللاعبين للإصابة بسبب ضغط المباريات".
واختتم "بالتأكيد أن راحة معلول وسفره إلى تونس ضمن برنامج محدد لإراحة عدد من اللاعبين بشكل منتظم بعد حسم الدوري رسميا، وتجهيز باقي اللاعبين بمعايير محددة قبل مباراة الوداد".
ويستعد الأهلي لملاقاة الوداد المغربي يوم 17 و23 أكتوبر المقبل في مباراتي الذهاب والإياب لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
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