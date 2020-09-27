بالموعد والقناة الناقلة.. الزمالك يواجه استغاثة الجونة للإبتعاد بالوصافة

محمد اسماعيل - القاهرة - يخوض نادي الزمالك مباراة هامة في مواجهة الجونة مساء اليوم، الأحد، في إطار مباريات الجولة 30 من دوري We المصري.

الزمالك يخوض اللقاء وفي رصيده 58 نقطة -قبل خصم ثلاث نقاط من بقرار اتحاد الكرة المصري- ليحتل المركز الثاني في الترتيب خلف الأهلي بطل المسابقة برصيد 79 نقطة.

أما الجونة فيعاني في منطقة الهروب من الهبوط إلى دوري الدرجة في ظل تواجده بالمركز 13 بعدما حصد 31 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن وادي دجلة الذي يحل في أولى مراكز الهبوط.

وتقام المباراة في الساعة الـ8.00 مساء، وتذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس1".

ويرغب الزمالك في الحفاظ على وصافته لترتيب الدوري عن طريق تحقيق النقاط الثلاث في المباراة، للابتعاد قد الإمكان عن بيراميدز الذي يمتلك 54 نقطة وسيواجه الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء.

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وسيتواجد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الجديد للزمالك في المباراة ولكنه بصفته مشاهد لها، قبل أن يتسلم المهمة بشكل رسمي من طارق يحيى المدير الفني المؤقت للفريق.

أما الجونة فسيحاول الفوز باللقاء في محاولاته للهرب من منطقة الخطر في جدول الترتيب، خاصة أن حصد ثلاث نقاط سيقربه من منطقة الأمان والبقاء التي ستكون في حدود نقاط يتراوح من 37 إلى 39 نقطة.

وكانت مباراة الدور الأول من الموسم الجاري بين الفريقين قد انتهت بتفوق الزمالك بثنائية نظيفة في يناير الماضي، سجل خلالها محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمد أوناجم هدفي الفوز.

ولكن اللقاء الثاني في الموسم الماضي كان قد شهد إثارة كبيرة بين الفريقين عندما انتهى اللقاء بالتعادل بهدفين لكل فريق، والذي كان له دورًا فعالًا في حسم الأهلي للقب الدوري وقتها.