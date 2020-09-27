"تحت أعين باتشيكو".. التشكيل المتوقع للزمالك لمباراة الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي: استقر الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة طارق يحيى بشكل كبير على تشكيل الفريق لمباراة الجونة في الدوري. ويلعب الزمالك ونظيره الجونة ضمن الجولة الـ30 لمسابقة الدوري. ومن المقرر أن يتابع البرتغالي باتشيكو المدير الفني الجديد لنادي الزمالك والعائد لقيادة الفريق لولاية ثانية من المقصورة. تشكيل الزمالك المتوقع: حراسة المرمى: محمد أبوجبل. Advertisements خط الدفاع: أحمد عيد - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - عبدالله جمعة. الوسط المدافع: طارق حامد - أحمد سيد "زيزو". ثلاثي قبل المهاجم: إسلام جابر - يوسف إبراهيم "أوباما" - أشرف بنشرقي. الهجوم: مصطفى محمد.

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