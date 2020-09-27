رياضة | ريال مدريد يخيب آمال أوباميانج

كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 10:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يخيب آمال أوباميانج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية، عن كواليس تجديد عقد النجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، مع نادي أرسنال الإنجليزي.

وكان أوباميانج قد رفض تجديد عقده خلال الفترة الماضية مع أرسنال، قبل التوقيع في النهاية على عقد جديد مع الجانرز.

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وبحسب شبكة "سبورت ميدياست"، فإن أوباميانج حصل بالفعل على عروض من إنتر ميلان وبرشلونة وباريس سان جيرمان، لكنه كان ينتظر ريال مدريد.

وتابعت الشبكة، أن أوباميانج أخبر المحيطين به أنه لن ينظر إلى العروض المقدمة له، إلا في حاله واحدة وهي تلقى عرض من ريال مدريد.

وأشارت الشبكة، أن مسؤولي ريال مدريد لم يظهروا أي اهتمام بأوباميانج، ما أدى إلى تجديد عقد اللاعب مع أرسنال.