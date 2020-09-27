رياضة | طلب فايلر يثير الذعر في الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 10:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر طلب فايلر يثير الذعر في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للسفر إلى بلاده في إجازة لزيارة أسرته.

ومن المقرر أن يسافر مدرب الأهلي فايلر إلى سويسرا في الفترة ما بين1-4 أكتوبر المقبل، حسب ما طلب المدير الفني.

وطالب فايلر إدارة الأهلي عن طريق وكيله كما أبلغ سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، بالحصول على مكافأته الكاملة عن الفوز بالدوري الممتاز قبل سفره.

لم يكتف فايلر بذلك الطلب وإنما طالب أيضا بالحصول على مكافأته عن التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، إذ أكد لإدارة الأهلي أنه لن يسافر دون الحصول على المكافأتين كاملتين.