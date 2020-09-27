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رياضة | نجم برشلونة يرفض الرحيل

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كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 10:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم يرفض الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتبط اسم الفرنسي الدولي عثمان ديمبيلي نجم نادي برشلونة، بالرحيل عن صفوف الفريق الكاتالوني، خلال فترةالإنتقالات الصيفية الجارية.

وفي الفترة الأخيرة الماضية أبدت عدة أندية رغبتها بضم ديمبيلي خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، ومن أبرزها هذه الأندية هي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين.

وبحسب ما ذكرت إذاعة ” كادينا سير ” الإسبانية، فإن عثمان ديمبيلي لاينوي الرحيل عن الفريق، وهو حريص جداً على إثبات نفسه هذا الموسم".

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وواصل:" المصدر الى أن ديمبيلي يعتقد بأنه وصل لقمة مستواه البدني، ويبدو أن يتمتع بثقة المدرب رونالد كومان، ولذلك لاينوي ترك برشلونة".

وانضم ديمبيلي إلى النادي الكتالوني قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني في صيف عام 2017 من أجل تعويض رحيل النجم البرازيلي .

ولكنه قد فشل في تقديم المستويات الفنية المتوقعة منه، وأصبح فريسة لإصابات متكررة غيبته عن الملاعب لفترات طويلة.

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