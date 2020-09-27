رياضة | الأهلي يرفض تمديد إعارة نجمه

كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 10:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يرفض تمديد إعارة نجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمسك نادى الأهلى بعودة لاعبه محمد شريف، المعار إلى صفوف إنبى، بداية من الموسم المقبل وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق.

وجاءت رغبة مسؤولو القلعة الحمراء بعوده اللاعب بعد المستوى الطيب الذي قدمه مع فريقه البترولي، حيث رفض الأهلي تمديد إعارة شريف لمدة موسم آخر فى ظل الحاجة إلى جهوده خاصة بعد رحيل رمضان صبحي عن الفريق.

كما رفضت إدارة الأهلى عرضاً إماراتياً تلقاه اللاعب خلال الفترة الماضية، وأبلغت اللاعب بعودته بعد انتهاء الموسم الجارى.

ويقدم اللاعب مستوى متميز مع فريقه، ونجح فى إحراز 12 هدفا فى المركز الثانى بفارق 4 أهداف عن عبدالله السعيد متصدر القائمة.