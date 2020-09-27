رياضة | مانشستر سيتي يتحرك للتوقيع مع مدافع بنفيكا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 10:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يتحرك للتوقيع مع مدافع بنفيكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخطط إدارة مانشستر سيتي الإنجليزية، لتعزيز وتدعيم خط دفاعه، خلال فترة سوق الإنتقالات هذا الصيف، رغم تعاقد النادي مع ناثان آكي.

مانشستر سيتي يتسهدف ضم دياز

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تحدث الصحفي فابريزيو رومانو، عن رغبة مسؤولي مانشستر سيتي، في التوقيع مع مدافع بنفيكا روبن دياز، صاحب الـ23 عامًا.

وأوضح الصحفي الموثوق أن مانشستر قدم عرضاً بقيمة 55 مليون يورو بالإضافة الى إدراج نيكولاس أوتاميندي في الصفقة، من أجل إقناع بنفيكا.

وأتم الصحفي أن مانشستر سيتي غض النظر عن ضم خاليدو كوليبالي، مدافع نابولي، ويركز حالياً عن ضم دياز أو مدافع إشبيلية كوندي.