شكرا لقرائتكم محمود الخطيب يواصل مشاوراته مع لجنة التخطيط بشأن مدرب الأهلى الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، مشاوراته مع لجنة التخطيط بالنادى بشأن مدرب الفريق الجديد الذى سيتم التعاقد معه خلفاً للسويسرى رينيه فايلر المدير الفنى بعدما تم الاستقرار على رحيل فايلر عقب مباراة الترسانة يوم الأربعاء المقبل بكأس مصر، وفتح الخطيب خلال الساعات الماضية خط اتصالات ساخن مع لجنة التخطيط التى يترأسها محسن صالح بهدف الوصول لاتفاق بشأن المدرب الجديد المقرر الإعلان عنه فى غضون الأيام القليلة المقبلة.

على الصعيد، رفض مسئولو الأهلى اقتراحاً تقدم به البعض داخل النادى بالتعاقد مع الأرجنتينى هيكتور كوبر، المدير الفنى الأسبق لمنتخب مصر، لخلافة رينيه فايلر، ويأتى رفض إدارة الأهلى للتعاقد مع كوبر فى إطار رحلة النادى للتعاقد مع مدرب أجنبى لتوّلى مسئولية تدريب الفريق الفترة المقبلة، بعدما استقر الأهلى على فسخ عقد فايلر بدءاً من أول أكتوبر المقبل بسبب الخلاف بين الطرفين حول بعض الشروط التى حددها فايلر من أجل البقاء مع الأهلي.

Advertisements

وفى هذا الشأن كشف مصدر لـ"الخليج 365" أن إدارة النادى، وتحديداً لجنة التخطيط التى يترأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها زكريا ناصف ومعها أمير توفيق مدير التعاقدات بجانب محمود الخطيب رئيس النادى والمشرف على فريق الكرة، فتحوا خط اتصال ساخن على مدار الأيام الماضية لإختيار مدرب أجنبى لخلافة فايلر وتم طرح اسم الأرجنتينى هيكتور كوبر لكن لم يلق هذا الطرح قبولاً بين غالبية الآراء فى الأهلى بسبب الطريقة التى يلعب بها المدرب الأرجنتينى والتى تميل للدفاع تماماً ليبتعد عن الصورة مُبكراً.

وبدأ التفكير من قبل مسئولى النادى الأهلى فى مدرب آخرسيتم الإعلان عنه فى الأيام القليلة المقبلة ليقود الفريق فى باقى مباريات بطولة الدورى التى حسمها الأهلى رسمياً مؤخراً وفى بطولة أفريقيا، حيث يلتقى مع الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا خلال أكتوبر المقبل.