بطولة فرنسا: رين يتصدر بفوز أول في ملعب سانت اتيان منذ 2011

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حقق رين فوزه الرابع على التوالي في الدوري الفرنسي لكرة القدم، فائزًا على سانت إتيان بأربعة أهداف نظيفة على ملعبه. وهذا يحصل أول مرة من عام 2011.

باريس: واصل رين بدايته الرائعة للموسم الجديد من الدوري الفرنسي لكرة القدم، وذلك بتحقيقه فوزا رابعا تواليا وجاء بنتيجة 2-صفر على حساب سانت إتيان في ملعب الأخير للمرة الأولى منذ 2011 السبت في المرحلة الخامسة.

وبعد أن بدأ الموسم بتعادل في ملعب ليل (1-1)، فرض فريق المدرب جوليان ستيفان نفسه منافسا قويا، أقله في المراحل الأولى من "ليغ 1"، بتحقيقه فوزا رابعا تواليا ما سمح له بالتربع على الصدارة.

ولم يكن الفوز الرابع عاديا، بل على فريق كان يتشارك معه صدارة الترتيب بعد أربع مراحل، قبل أن ينتزعها ليل الجمعة موقتا بفارق نقطة بعد فوزه على نانت 2-صفر.

ويدين رين بفوزه الأول في معقل سانت إتيان منذ أن تغلب عليه 2-1 في 15 أيار/مايو 2011، الى المغربي نايف أكرد الذي افتتح التسجيل بكرة رأسية إثر ركلة ركنية نفذها بنجامان بوريغو (33)، وسيرو غيراسي الذي عزز بالثاني بعد عرضية من رومان ديل كاستيو (54)، وذلك بعد هدف ملغى عبر "في أيه آر" لأصحاب الأرض بداعي التسلل على أرنو نوردان (47).

ورأى مدافع رين داميان دا سيلفا أن "النتيجة مُستَحَقة. لم نتلق أي هدف في حين نملك المواهب للتسجيل. نحن كاملون على كافة المستويات وهذا أمر مثر للاهتمام"، مشددا على أن فريقه يبقي قدميه على الأرض و"هو ما خلق الفارق في هذه المباراة. عملنا كثيرا للوصول الى هنا... ذهنيتنا هي من يخلق الفارق".

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ورفع رين رصيده الى 13 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين عن ليل، فيما تراجع سانت إتيان الى المركز الثالث موقتا بعد أن تجمد رصيده عند 10 نقاط بتلقيه هزيمته الأولى للموسم.

وكان هناك إمكانية أن يجد رين نفسه على المسافة ذاتها من مرسيليا وصيف البطل لو نجح الأخير في الفوز على ضيفه متز، لكنه كان في طريقه لتلقي الهزيمة الثانية له هذا الموسم بعدما تخلف بهدف سجله في الدقيقة 71 السنغالي ابراهيما نياني، قبل أن ينقذه مورغن سانسون بهدف في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

ورغم أنه أفلت من إمكانية أن يلحق به مرسيليا (8 نقاط) الذي فشل في تحقيق الفوز لمرحلة ثالثة تواليا، يواجه سانت إتيان احتمال التراجع لصالح فريقين آخرين هما مونبلييه (9 نقاط) ولنس (9 أيضا) اللذان يلعبان الأحد خارج قواعدهما ضد ديجون ونيم تواليا.

ويلعب الأحد أيضا باريس سان جرمان حامل اللقب وثامن الترتيب حاليا (6 نقاط) مع مضيفه رينس، بوردو مع نيس، موناكو مع ستراسبورغ، انجيه مع بريست، ولوريان مع ليون.

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