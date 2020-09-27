رياضة | موعد مباراة روما ضد يوفينتوس في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 08:11 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة روما ضد يوفينتوس في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق روما أمام نظيره يوفينتوس في إطار مباريات الأسبوع الثاني من عمر مسابقة بطولة الدوري الإيطالي، والتي سوف تقام مساء غد الأحد، على ملعب الأولمبيكو.

ويحتل يوفنتوس المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد ثلاث نقاط، بينما يتواجد روما في المرتبة الـ 19، قبل الأخيرة بدون رصيد من النقاط.

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وفي الجولة الأول من الكالتشيو حقق البيانكونيري الفوز على حساب ضيفه سامبدوريا، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، على ملعب أليانز.

أما عن روما فقد تعادل خرج ملعبه سلبيًا بدون أهداف مع نظيره هيلاس فيرونا، وقد أصدر الإتحاد الإيطالي قرارًا باحتساب الأخير فائزًا بنتيجة 3\0، وذلك بسبب مشاركة أمادو دياوارا في اللقاء.

وستقام المباراة مساء غداً الأحد في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وسيتم بث اللقاء عبر قناة bein 4.