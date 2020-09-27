رياضة | موعد مباراة الأهلي القادمة فى الدورى المصرى الممتاز

كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 08:11 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأهلي القادمة فى الدورى المصرى الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق النادي الاهلي الفوز على فريق طنطا ضمن مباريات الجولة ال 30 من بطولة الدوري المصري الممتاز بهدف دون رد فى لقاء أقيم على ملعب السلام.

واستطاع نجم وسط الأهلي عمرو السولية من تسجيل هدف الأهلي الوحيد فى المباراة ليحرز الفريق الثلاث نقاط بعد صناعة من محمد مجدي قفشة.

وسيواجه النادى الأهلى نظيره الترسانة ضمت مباريات دور ال 16من بطولة كأس مصر يوم 30 سبتمبر القادم على ملعب السلام فى تمام الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة.

بينما سيواجه الأهلي نظيره المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة ال 31 من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم 4 أكتوبر على ستاد القاهرة الدولي.