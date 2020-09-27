شكرا لقرائتكم خبر عن البرتغالي «باتشيكو» يصل القاهرة لتولي القيادة الفنية للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصل البرتغالي جيمي باتشيكو، المدير الفني الجديد للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، مساء السبت، إلى مطار القاهرة، لتولي قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

كان في استقبال باتشيكو بمطار القاهرة الدولي، أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة الأول بنادي الزمالك.

كان مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك قد اعلن التعاقد مع البرتغالي باتشيكو لقيادة الفريق الأول حتى نهاية الموسم المقبل خلفا الفرنسي باتريس كارتيرون.