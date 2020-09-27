الاتحاد يتجه للتعاقد مع هنريك

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وتمسك المدير الفني لفريق الاتحاد، البرازيلي فابيو كاريلي بضرورة التعاقد مع لاعب وسط متقدم ليتناسب مع خططه الفنية والتكتيكية ومساعدة الفريق على الظهور بشكل أفضل مما كان عليه في الموسم الماضي.
من جانبها بدأت إدارة النادي البحث عن لاعب جديد لمفاوضاته كبديل لأدينلسون، حيث تتمثل أبرز الخيارات في لاعب وسط بالميراس وقائده برونو هنريك.
على صعيد آخر، تنتظر إدارة النادي قرار كاريلي لحسم مستقبل لاعبي فريق درجة الشباب يونس عبدالواحد وعلي الراعي، خاصة بعد عدم استدعائهما للتدريبات منذ عودة اللاعبين من الإجازة، علما أنهما تواجدا باستمرار مع الفريق منذ الجولة الـ 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وحتى نهايته.
ويتجه كاريلي لمتابعة لاعبين آخرين وهم عون البيشي وعصام المولد وساهر السريحي وعبدالمجيد الزهراني لاختيار الأنسب من بينهم لضمه إلى الفريق الأول.
في حين قرر كاريلي الاستغناء عن خدمات المدافع عبدالله العمار الذي لا يشارك في التدريبات حاليا رغم سريان عقده الاحترافي والذي تبقى فيه موسم إضافي.
وبعد مضي 5 أيام من عودة التدريبات الإعدادية لمنافسات الموسم الرياضي المقبل، وصل المحترف التونسي أنيس البدري إلى جدة قادما من بلاده وخصص له الجهاز الفني برنامجا لياقيا يبدأ تنفيذه اعتبارا من اليوم يسبق انخراطه في التدريبات الجماعية.
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