النصر والتعاون.. مواجهة البقاء للأقوى في الآسيوية

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ولن يكون أمام أي من الفريقين فرصة للتعويض كما كان عليه الوضع في دور المجموعات، حيث إن المواجهة ستقبل بفائز واحد يتأهل إلى دور الثمانية من البطولة.
وتبدو كفة النصر هي الأرجح من واقع عطاءاته في النسخة الحالية والمواجهات السابقة بين الفريقين على المستوى المحلي، فيما ستكون مواجهة اليوم هي الأولى بين الفريقين على مستوى بطولة خارج السعودية.
كما يعتمد المدير الفني لفريق النصر، روي فيتوريا على أسماء بارزة على المستويين المحلي والأجنبي، لكن كل هذا التفوق يبقى على الورق فيما سيحسم الأمر خلال المباراة.
من جانبه، نجح التعاون بقيادة مدربه المنقذ، الفرنسي كارتيرون في خطف تأهل مثير مرورا بمراحل متقلبة، فبعد أن كان متصدرا لمجموعته قبل فترة جائحة كورونا بواقع 6 نقاط، تراجع إلى المؤخرة قبل أن يخطف فوزا ثمينا من متصدر المجموعة الدحيل القطري ويتأهل على حسابه.
كيف تأهل النصر؟
- تصدر مجموعته الرابعة التي ضمت السد
- القطري والعين الإماراتي وسباهان الإيراني
- جمع 11 نقطة مكنته من خطف بطاقة
- التأهل قبل آخر جولتين من دور المجموعات
- تعادل مع السد 2- 2 و 1- 1
- فاز على العين 2- 1 وخسر منه 0- 1
- فاز على سباهان 2- 0 مرتين
كيف تأهل التعاون؟
- تأهل كثاني المجموعة الثالثة التي ضمت الدحيل القطري والشارقة الإماراتي وبيرسبوليس الإيراني
- جمع 9 نقاط مكنته من خطف التأهل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات
- فاز على الشارقة 1-0 وخسرم منه 0-6
- فاز على الدحيل 2-1 و1-0
- خسر من بيرسبوليس 0-1 مرتين
قبل المواجهة
- مواجهة اليوم هي الأولى بين الفريقين في بطولة غير محلية.
- لاعب النصر السابق والتعاون حاليا محمد السهلاوي هو هداف لقاءات الفريقين بدوري المحترفين السعودي برصيد.
- تواجها خلال المواجهات الاقصائية على الصعيد المحلي 6 مرات، جميعها حسمها النصر.
- آخر 5 مواجهات بين الفريقين فاز النصر في 4 منها مقابل فوز للتعاون، ومن انتصارات النصر فوزه بكأس السوبر.
- مدرب التعاون الحالي، الفرنسي كارتيرون سبق له تدريب النصر عام 2017 .
- للمرة الأولى يتأهل النصر إلى دور ال 16 لدوري أبطال آسيا دون غريمه التقليدي الهلال.
- يستعيد النصر في تشكيلته الأساسية هداف البطولة حتى الآن عبدالرزاق حمدالله ( 5 أهداف) .
- يفتقد التعاون إلى خدمات لاعبيه حمدان الرويلي وفيصل درويش.
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