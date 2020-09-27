شكرا لقرائتكم خبر الأهلي يحجز مقعده بربع نهائي أبطال آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتقام البطولة منذ الجولة الثالثة من دور المجموعات بنظام التجمع لفرق غرب القارة بقطر.
وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، حيث تقدم شباب الأهلي دبي بهدف عزيزجون جانييف في الدقيقة 28، فيما أعاد السوري عمر السومة الأهلي للمباراة بتسجيل هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 54.
وبينما سجل عمر السومة ضربة جزاء خلال المباراة، أضاع الركلة الترجيحية الوحيدة للأهلي، فيما سجل الركلات الأربع الأخرى بالترتيب، حسين عبدالغني ولوكاس ليما وعبدالرحمن غريب ومعتز هوساوي.
أما شباب الأهلي دبي فسجل له يوسف جابر وعزيزجون جانييف وسعيد أحمد عبدالله، وأهدر أحمد خليل وعبدالله النقبي.
وجاء هدف شباب الأهلي دبي من تسديدات متتالية للأوزبكي عزيز جاييف، قبل أن ترتطم إحداها بالمدافع عبدالباسط هندي في الدقيقة 28، وتلج مرمى محمد العويس.
ومارس الأهلي ضغطا نتج عنه حصوله على ضربة جزاء بعد عرقلة اللاعب سلمان المؤشر، تصدى لها عمر السومة وسددها بنجاح مدركا هدف التعادل في الدقيقة 54.
لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، ويلجأ الفريقان إلى اللعب وقتا إضافيا على شوطين، انتهى أيضا بالتعادل، ليحسم الأهلي التأهل بركلات الترجيح.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يحجز مقعده بربع نهائي أبطال آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.