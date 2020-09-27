شكرا لقرائتكم خبر الأهلي يحجز مقعده بربع نهائي أبطال آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حجز الأهلي مقعده بالدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا بفوزه أمس على شباب الأهلي دبي الإماراتي 4 - 3 بركلات الترجيح في المباراة التي جمعتهما على استاد الجنوب في الدوحة ضمن دور الـ16.

وتقام البطولة منذ الجولة الثالثة من دور المجموعات بنظام التجمع لفرق غرب القارة بقطر.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، حيث تقدم شباب الأهلي دبي بهدف عزيزجون جانييف في الدقيقة 28، فيما أعاد السوري عمر السومة الأهلي للمباراة بتسجيل هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 54.

وبينما سجل عمر السومة ضربة جزاء خلال المباراة، أضاع الركلة الترجيحية الوحيدة للأهلي، فيما سجل الركلات الأربع الأخرى بالترتيب، حسين عبدالغني ولوكاس ليما وعبدالرحمن غريب ومعتز هوساوي.

Advertisements

أما شباب الأهلي دبي فسجل له يوسف جابر وعزيزجون جانييف وسعيد أحمد عبدالله، وأهدر أحمد خليل وعبدالله النقبي.

وجاء هدف شباب الأهلي دبي من تسديدات متتالية للأوزبكي عزيز جاييف، قبل أن ترتطم إحداها بالمدافع عبدالباسط هندي في الدقيقة 28، وتلج مرمى محمد العويس.

ومارس الأهلي ضغطا نتج عنه حصوله على ضربة جزاء بعد عرقلة اللاعب سلمان المؤشر، تصدى لها عمر السومة وسددها بنجاح مدركا هدف التعادل في الدقيقة 54.

لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، ويلجأ الفريقان إلى اللعب وقتا إضافيا على شوطين، انتهى أيضا بالتعادل، ليحسم الأهلي التأهل بركلات الترجيح.