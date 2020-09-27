شكرا لقرائتكم خبر الآسيوي يفضح نفسه بتأكيد انسحاب الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لم يدع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مجالا أمام نادي الهلال سوى طرق باب محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) لإنصافه بعد أن أعلن الاتحاد القاري أمس رفض الاحتجاج المقدم من الهلال على استبعاده من النسخة الحالية لدوري الأبطال باعتباره منسحبا من البطولة التي يحمل لقبها.

وذكر الاتحاد الآسيوي في بيان نشره أمس على الإنترنت «قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رد الاعتراض المقدم من نادي الهلال السعودي، بخصوص انسحابه من دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب».

وأضاف البيان «استندت اللجنة على المادة 3ر4 من التعليمات الخاصة لمسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال جائحة فيروس كورونا».

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وأشار البيان إلى أن الاتحاد الآسيوي لن يصدر أي تعليق إضافي حول هذا الأمر.

وكان الهلال رفع احتجاجا رسميا ضد قرار الاتحاد الآسيوي اعتباره منسحبا من دوري الأبطال بعد أن عجز عن تقديم قائمة تضم 13 لاعبا، كحد أدنى، في آخر مبارياته بدور المجموعات أمام فريق شباب الأهلي دبي الإماراتي، علما أن الهلال الذي كان قد ضمن التأهل إلى دور الـ16، لم ينسحب من البطولة، فيما اعتبرته اللجنة منسحبا رغم أنه لم ينسحب، ووصل إلى ملعب المباراة التي كانت مقررة أمام أهلي دبي الإماراتي في الجولة السادسة الأخيرة لمباريات المجموعة الثانية رغم ظروفه المتمثلة في إصابة 19 لاعبا من الفريق بفيروس كورونا، وطرحه أمام الاتحاد القاري كل الحلول الممكنة من بينها خوض المباراة بتسعة لاعبين أو تأجيل المواجهة 24 ساعة فقط بجانب حلول أخرى رفضت من قبل اللجنة المنظمة.

متى يتم اللجوء إلى (كاس)

عندما تعلن اللجان الانضباطية في الاتحادات القارية أو الدولية حكمها النهائي بعد الاستئناف.

عندما لا يقبل أحد المتقاضين أو كلاهما بالقرار فيتم اللجوء إلى المحكمة للحصول على حكم نهائي.

«كاس« هي الملاذ النهائي بعد استنفاذ كل سبل التقاضي أمام الاتحادات.

اللجوء إلى كاس بدلا عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يتم حسب الحالة والقانون السائد.

قضايا اللاعبين وعلاقاتهم مع أنديتهم والانتقالات مسألة خاصة بالاتحادات المحلية والفيفا.

تمتلك (كاس) لائحة بـ300 محكم من 87 بلدا باختصاصات مختلفة.

كل طرف من الأطراف المتقاضية يختار عددا متساويا من المحكمين كما يختار مجلس التحكيم الرياضي الذي ينظم عمل المحكمة محكمين لضمان الاستقلالية ومصالح كلا الطرفين.

قضايا تنظر فيها محكمة التحكيم الرياضي

قضايا تنظر فيها محكمة التحكيم الرياضي