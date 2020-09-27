الاتفاق يسقط 4 لاعبين بالإعارة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت إدارة نادي الاتفاق تنفيذ ما جاء في التقرير الفني لمدرب الفريق الأول لكرة القدم، الوطني خالد العطوي، وذلك بإعلانها أمس إعارة 4 لاعبين. وأعار النادي سعيد خيري إلى الباطن العائد إلى دوري المحترفين لمدة موسم واحد، فيما تمت إعارة أحمد آل محيميد إلى الجبلين لموسم واحد أيضا. كما وافقت إدارة النادي على إعارة هشام الفرحان إلى فريق هجر العائد إلى دوري الدرجة الأولى، بجانب إعارة حسن غزواني إلى الثقبة.

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