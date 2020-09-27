ياسر آل عباس يحقق لقب الإسكواش

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج لاعب الإسكواش بنادي الاتفاق، ياسر آل عباس، ببطولة المملكة التصنيفية تحت 15 عاما، والتي نظمها الاتحاد السعودي للعبة على ملاعب نادي الرياض وأختتمت أمس. ونال ياسر كأس البطولة والميدالية الذهبية ومكافأة مالية، فيما نال لاعب الصفا محمد آل نصفان الميدالية الفضية ومكافأة مالية. وجاء ثالثا لاعب الوحدة سالم المولد وتسلم الميدالية البرونزية ومكافأة مالية.

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