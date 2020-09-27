ياسر آل عباس يحقق لقب الإسكواش

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ونال ياسر كأس البطولة والميدالية الذهبية ومكافأة مالية، فيما نال لاعب الصفا محمد آل نصفان الميدالية الفضية ومكافأة مالية.
وجاء ثالثا لاعب الوحدة سالم المولد وتسلم الميدالية البرونزية ومكافأة مالية.
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