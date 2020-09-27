شكرا لقرائتكم خبر وفاة المدرب السابق للجيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نعى مجلس إدارة نادي الجيل مدربه السابق التونسي لطفي السبتي الذي توفي أمس عن عمر ناهز الـ52 عاما بعد صراع مع المرض. ودرب السبتي، العديد من الأندية التونسية، أهمها ناديه الأم اتحاد بن قردان، والملعب التونسي ونادي حمام الأنف والأولمبي الباجي وأولمبيك مدنين، فيما تعد قيادته لفريق الجيل هي آخر تجارب السبتي في عالم التدريب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة المدرب السابق للجيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.