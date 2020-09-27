شكرا لقرائتكم طبيب الجيش: خالد سطوحى جاهز لتدعيم الطلائع أمام الإسماعيلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف هانى درويش رئيس الجهاز الطبى بنادى طلائع الجيش، أن مدافعه خالد سطوحى لن يغيب عن مباراة الإسماعيلى المقبلة، مؤكداً أن اللاعب تعرض لجرح قطعى بالرأس استلزم خياطته عقب العودة من الإسكندرية بنهاية مباراة حرس الحدود، إلا أن الأمر لن يؤثر على حظوظ مشاركة سطوحى أمام الدراويش.

وأغلق الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى صفحة مباراة حرس الحدود التى أقيمت عصر الجمعة على ستاد المكس بالإسكندرية فى إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بالتعادل السلبى، ويستعد الطلائع لمواجهة الإسماعيلى والمقرر لها الخامسة والنصف عصر غد الاثنين على استاد جهاز الرياضة العسكرى فى الجولة 30 للمسابقة .

ويحتل طلائع الجيش المركز التاسع برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 13 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً.

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فيما يحتل الإسماعيلى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة بعدما لعب 28 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 7 وخسر 13 لقاءً وسجل لاعبوه 30 هدفاً وتلقت شباكه 40 هدفاً ولا يزال لديه لقاء مؤجل مع المصرى البورسعيدى.

مباراة حرس الحدود والطلائع التى انتهت بالتعادل السلبى عصر الجمعة حملت الرقم 25 فى تاريخ مواجهات الفريقين، أقيمت فى الفترة من 2004/2005 وحتى 2015-2016، ثم مع عودة حرس الحدود الموسم الماضي.

يتفوق حرس الحدود بتحقيق الفوز فى 11 لقاء، مقابل 7 للطلائع، وانتهت 8 مباريات بالتعادل، سجل الطلائع 27 هدفاً فيما سجل حرس الحدود 29 هدفاً، ويأتى أحمد حسن مكى على قمة هدافى المواجهات برصيد 4 أهداف، ويليه زميله أحمد عبدالغنى برصيد 3 أهداف.

وانتهت مباراة الدور الأول لدورى هذا الموسم بين الفريقين بفوز حرس الحدود بثلاثية دون رد سجلها محمد عبد اللطيف جريندو هاتريك بالجولة الثانية عشرة للمسابقة على ستاد جهاز الرياضة العسكرى فى 8 يناير 2020 .